FLOGGING MOLLY 7 agosto 2024 a Majano

Fra le rassegne musicali, culturali e gastronomiche più attese dell’estate a Nordest, il Festival di Majano annuncia oggi le prime novità musicali dell’edizione 2024, la numero 64, traguardo che la consacra fra le manifestazioni più longeve e amate del Friuli Venezia Giulia. Saranno i Flogging Molly, band nata negli Stati Uniti, portabandiera nel mondo del genere celtic punk, a scatenare il pubblico dell’Area Concerti del festival il prossimo 7 agosto 2024 (inizio alle 21.30). Dopo due anni dallo strepitoso show da headliner al Bay Fest, i Flogging Molly tornano dunque in Italia. La storica formazione, capitanata dal frontman Dave King, da sempre accolta in maniera calorosa dal pubblico italiano, incarna perfettamente lo spirito irlandese e da oltre vent’anni porta in tutto il mondo il suo mix unico di cornamuse, uilleann pipes, fisarmoniche e intensi riff punk rock. I loro concerti riescono da sempre a trasmettere energia, sentimenti di unione e fratellanza, trasformando lo show in una vera e propria grande festa.

I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuitoTicketone. Info e punti autorizzati su www.proimajano.it e www.azalea.it .

I Flogging Molly nascono nel 1997 come “band residente” dell’irish pub Molly Malone di Los Angeles. Negli oltre vent’anni di carriera si sono costruiti un pubblico di fan molto fedeli, diventando così un punto fermo nella scena punk iniziando con il loro potente album di debutto “Swagger” (2000), e continuando con i loro sei album in studio aggiuntivi. Il lavoro più recente della band, “Anthem”, è stato pubblicato a settembre 2022 per Rise Records e ha visto la band riunirsi con il leggendario produttore e ingegnere del suono Steve Albini (già presente nei primi due album della band, “Swagger” (2000) e “Drunken Lullabies”(2002).

Per promuovere l’album, la band ha pubblicato quattro videoclip, tra i quali spicca “A Song of Liberty“, scritto da King come racconto di un periodo oscuro della storia irlandese ma reso ancora più rilevante dagli avvenimenti in Ucraina. Il 10 marzo 2023 la band ha pubblicato un nuovo EP “Til The Anarchy’s Restored”, contenente tre canzoni, la title track inedita e due performance live in studio di due grandi classici della band, “Drunken Lullabies“ e “What’s Left of the Flag”. I recenti tour hanno portato i Flogging Molly in luoghi storici, tra cui il Ryman Auditorium di Nashville, l’Austin City Limits Live al Moody Theatre e l’annuale show della band per il giorno di San Patrizio all’Hollywood Palladium (che ha registrato il tutto esaurito).

Il 64° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.