Frah Quintale 3 luglio 2026 a Pordenone

Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Frah Quintale è uno degli artisti di maggior successo della scena musicale contemporanea in Italia.

È un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana, cambiando il “gioco” del pop italiano e contribuendo a delineare un nuovo genere. Ibridazione come religione, è un artista in continuo cambiamento, che ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano.

Ad aprile 2025 Frah Quintale sarà in tour per la prima volta nei principali palasport italiani (Roma è già soldout da diverse settimane) e oggi annuncia il tour estivo nelle principali rassegne della penisola italiana, partendo venerdì 3 luglio da Pordenone al Parco San Valentino. Il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia e Comcerto – è inserito nel programma di “Verso Pordenone 2027” il progetto che accompagna la città capitale italiana della cultura 2027. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio online su Eilo.it e Ticketone.it. Tutte le info su www.vignapr.it e www.fvgmusiclive.it

In scaletta, oltre ai successi dei suoi album precedenti, ci saranno i brani del nuovo album “Amor Proprio”, uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, il tutto racchiuso in 11 tracce, che vedono la collaborazione di Colapesce in “A prescindere”, Joan Thiele in “Occhi diamanti” e Tony Boy in “1 ora d’aria 1 ora d’ansia”. Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati. Al centro del progetto c’è il tema dell’amor proprio e del tempo necessario per ritrovarsi: canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio, il bisogno di lasciar andare e vivere il presente.

FRAH QUINTALE

VENERDÌ 3 LUGLIO 2026 (inizio ore 21:00)

PORDENONE, Parco San Valentino

Posto unico in piedi € 40,00 + dp

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.