Tony Pitony, seconda data il 22 giugno a Udine in Castello

Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni ’60, le sonorità della musica elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a convergere in un’estetica che esplora il fetish e l’antiproibizionismo. La sua espressione artistica si colloca al confine tra musica e performance, rifiutando qualsiasi etichetta di genere e superando le tradizionali categorizzazioni. Attraverso il suo lavoro, Tony Pitony ha registrato, in pochissimi mesi, oltre 50 milioni di ascolti solo su Spotify e quasi 30 milioni di views su Youtube, conquistando sin da subito il pubblico e la critica, che lo ha già paragonato a Elio e le storie tese e ai mitici Skiantos.

Dopo il successo del tour invernale nei principali club che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date, anche il tour estivo si preannuncia un altro clamoroso successo: i biglietti per il concerto previsto a Udine il 20 giugno 2026 in Castello sono andati esauriti in un mese, pertanto a grande richiesta oggi Tony Pitony annuncia una nuova data in programma il 22 giugno 2026, sempre in Castello a Udine. I biglietti per la nuova data –organizzata da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Udine e PromoTurismoFVG – saranno in vendita dalle ore 14:00 di giovedì 19 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Tony Pitony esplora e sovverte gli stereotipi legati alla sessualità, all’identità di genere e alla narrazione storica, affermandosi come un artista gender fluid che privilegia l’ispirazione autentica rispetto alle logiche di mercato. Con un linguaggio ironico e provocatorio, ma sempre consapevole, propone un’estetica originale e una visione che sfida i confini tradizionali della musica e della performance. È un artista che fonde ironia, sperimentazione e una profonda consapevolezza di sé in ogni sua opera. Il suo stile è diretto, imprevedibile e spesso dissacrante: una voce che gioca con i cliché per smontarli, una presenza scenica che rifiuta il ruolo dell’artista intoccabile. Anzi, Tony non esalta le classiche virtù d’ispirazione grecista ma eleva allo stato di Dio i “difetti” o i considerati tali, collocandosi in perenne opposizione alla dicotomia buono-cattivo. Tony gioca a carte scoperte nonostante la maschera e riesce con un’abilità unica ad interpretare il disagio quotidiano ed elevarlo ad arte, come i mostri sacri del cantautorato italiano di cui Tony rappresenta un erede distopico.

Tony Pitony rifiuta ogni monumento e ogni distanza simbolica: per lui, l’arte non è motivo di separazione, ma occasione di incontro. Preferisce scendere dal piedistallo e immergersi nella folla, perché è lì—tra la gente, nel mezzo del quotidiano—che trova il senso del proprio essere artista.

“Indossare una maschera è oggi un paradossale gesto di libertà per sfidare un sistema che impone volti scoperti ma menti conformi. Il vero volto non è quasi mai quello che si vede, ma quello che si sceglie di rivelare. E io voglio rivelarvi che alla fine, facciamo tutti un po’ cagare.”

Tony Pitony annichilisce l’ego e polverizza ogni distanza tra artista e pubblico. Non esistono fan, esiste partecipazione. Non esistono maschere (a parte quella di Elvis), esiste presenza autentica. Non è una persona, Tony Pitony è un’idea collettiva. Un atto di resistenza puro, la risposta di una generazione a questa società che ha svenduto tutto.

TONY PITONY

ESTATONY

SABATO 20 GIUGNO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

LUNEDÌ 22 GIUGNO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti: Ingresso unico € 25,00 + dp € 3,75 = € 28,75

I biglietti per la nuova data saranno in vendita dalle ore 14:00 di giovedì 19 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati