Mr Rain a Padova il 29 ottobre 2026

MR.RAIN torna dal vivo nel 2026 e, per la prima volta, sceglie l’atmosfera dei teatri per un tour che si preannuncia unico nel suo percorso artistico: tra questi, il Gran Teatro Geox di Padova, dove il cantante arriverà il 29 ottobre!

In autunno MR.RAIN, artista con all’attivo 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, porterà la sua musica nelle principali città italiane con una serie di concerti pensati per raccontarsi in una veste nuova, più intima e intensa.

Uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro le emozioni, le parole e il legame diretto con il pubblico, in un contesto raccolto che esalterà l’anima più autentica del suo repertorio.

A fine 2025 MR.RAIN ha pubblicato i singoli ‘EFFETTO MICHELANGELO’ e ‘CASA IN FIAMME’ prodotto da DARDUST, dopo un anno di lavoro in studio dove l’artista si è preso il tempo necessario per raccontare il suo mondo nel modo più autentico possibile, singoli che rappresentano l’inizio di un nuovo percorso.

MR.RAIN nell’ultimo anno si è anche dedicato al suo progetto spagnolo, e dopo il grandissimo successo del brano ‘SUPERHÉROES’ con BERET, disco di platino in Spagna, ha pubblicato altri due singoli in Spagna, prima in coppia con ZETAZEN e poi con WALLS. Attualmente MR.RAIN è al lavoro anche sul suo prossimo album in uscita nel 2026.

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e presso i rivenditori autorizzati.