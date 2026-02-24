NOEMI in concerto a Udine 8 luglio 2026

Un singolo “Bianca” ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato “Non solo parole”: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo tour estivo e altre sorprese in arrivo.

Il nuovo progetto live di Noemi partirà proprio dall’unica data in programma in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 8 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21.00).

I live estivi di Noemi si terranno in alcune fra le venue più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it .

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues. Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, in oltre dieci anni ha collaborato con grandi autori (tra cui Vasco Rossi, che ha scritto per lei “Vuoto a perdere”) e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi ricordiamo: “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave e “Non ho bisogno di te”. Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua celebre canzone “Sono solo parole” è finita in una memorabile scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Nel 2025 ha pubblicato il suo settimo album, “Nostalgia”, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt. A novembre 2025 è uscito “Bianca”, il singolo ha concluso l’anno al n. 1 dell’airplay radiofonico e rimane stabile per settimane ai vertici. Il suo ruolo d’artista non si limita solo alla musica, ma è stata in giuria a “Io Canto Family”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

NOEMI

“Noemi Live 2026”

8 luglio 2026 – UDINE, Castello – Ore 21.00