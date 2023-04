Francesca Michielin a San Vito al Tagliamento. Concerto il 29 agosto

Francesca Michielin, cantautrice, polistrumentista, scrittrice e conduttrice televisiva, artista fra le più dotate e amate nel panorama musicale italiano, sarà protagonista sul palco di Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, il prossimo 29 agosto, per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour dal titolo “L’estate dei Cani Sciolti”. Il concerto dell’artista di Bassano è inserito nella rassegna “Stelle d’Estate” della città in provincia di Pordenone, e segue l’annuncio delle scorse settimane di un altro grande concerto, quello del cantautore romano Carl Brave, in programma sabato 26 agosto. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita dalle 12.00 di venerdì 21 aprile sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .

“La Piazza di San Vito al Tagliamento diventa un luogo dove storia e contemporaneità si fondono assieme grazie alla musica di un’artista straordinaria come Francesca Michielin, che già abbiamo già accolto lo scorso inverno presentando insieme a lei il suo romanzo in un auditorium gremito di ragazze e ragazzi. – ha commentato l’assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento, Andrea Bruscia – Con Carl Brave e Francesca Michielin la proposta del festival Stelle d’Estate ha tutte le carte in regola per raccogliere l’entusiasmo dei giovani e di tutto coloro che amano la grande musica italiana nella splendida cornice di Piazza del Popolo. E non finisce qui, a breve annunceremo un’altra grande sorpresa che completerà la proposta della prima edizione del nuovo festival dell’estate Sanvitese.”

Francesca Michielin è fra le cantautrici italiane che maggiormente hanno saputo imporsi negli ultimi anni, trovando il favore sia del pubblico che della critica. Raggiunge la notorietà nel 2011 vincendo la quinta edizione di X Factor. Un arrivo che è stato solo un punto di partenza per l’artista: il singolo di debutto, “Distratto”, ha subito raggiunto la prima posizione, venendo certificato disco multiplatino. Durante la sua carriera ha vinto un Premio Videoclip Italiano, un Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”, e nel 2021, in coppia con Fedez, con il brano “Chiamami per nome”. Ad oggi ha pubblicato cinque album in studio e collaborato con diversi artisti della scena musicale attuale italiana, tra cui Calcutta, Tommaso Paradiso, Cosmo, Carl Brave, Charlie Charles, Com Cose e Fabri Fibra. “Cani Sciolti” è il titolo dell’ultimo album dell’artista, pubblicato lo scorso 24 febbraio a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro in studio “FEAT (Stato di Natura)”. Il disco è un Intenso viaggio dal sapore cantautorale di cui Francesca Michielin ha curato in prima persona ogni singolo particolare dalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione. Le canzoni, nude e crude, prive di sovrastrutture, si possono definire, anche dal punto di vista musicale, coraggiose e “controcorrente”, completamente suonate, realizzate molto spesso in presa diretta, quasi a celebrare gli artisti internazionali che l’hanno ispirata fin da piccola (Rage Against the Machine, The Verve, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Radiohead, etc.), con una forte attitudine grunge. “Cani Sciolti” arriva sulla scia di un 2022 costellato di soddisfazioni: tra lo straordinario successo riscontrato alla conduzione di X Factor, il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e la seconda stagione del podcast “Maschiacci”, di cui è autrice e conduttrice, Francesca Michielin non ha mai smesso di stupirci con il suo talento e la sua poliedricità.