Franz Ferdinand: le foto del concerto a Lignano

Magnifico concerto dei Franz Ferdinand nell’ultima notte di agosto a Lignano Sabbiadoro per festeggiare i loro vent’anni di carriera. La data di Lignano all’Arena Alpe Adria all’interno della rassegna “Nottinarena” è stata l’unica nel nordest. La band indie rock scozzese ha suonato e cantato i pezzi del loro primo Best Of “Hits to the Head” che contiene tutti i loro grandi successi che dal vivo, da Take Me Out a No You Girls, passando per Do You Want To, Ulysses, Love Illumination, This Fire, Can’t Stop Feeling. I Franz Ferdinand sono una della più amate e influenti rock band del panorama alternative mondiale.

Alex Kapranos, frontman dei Franz Ferdinand: “È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”,

Foto: Giandomenico Ricci