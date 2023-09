Friuli Doc all’insegna della beneficenza per Mortegliano

Durante la ventinovesima edizione di Friuli Doc, che verrà inaugurata ufficialmente giovedì 7 settembre, oltre alla grande offerta enogastronomica e al ricco programma di eventi che riempiranno il calendario, il Comune di Udine ha aperto un canale di beneficenza, promosso dalla Pro Loco di Zompicchia con il supporto di CrediFriuli, a favore del Comune di Mortegliano, il più colpito dai nubifragi dello scorso luglio.

Il Comune di Udine ha aperto infatti una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe a cui le visitatrici e i visitatori che accorreranno a Udine potranno contribuire durante l’intera durata della manifestazione. Nel corso di Friuli Doc saranno disponibili in tutti gli stand i volantini informativi con il codice IBAN per effettuare le donazioni e un codice QR, che permetterà di accedere al portale GoFundMe comodamente tramite smartphone.

Friuli Doc, inoltre, si allungherà anche nella serata di lunedì 11 settembre per una pastasciuttata solidale, dalle ore 19 nello stand riservato a Zompicchia, in Piazza Venerio, aperta a tutti. I piatti di pasta potranno soddisfare le scelte alimentari di tutti, poiché è prevista anche un’alternativa vegetariana del condimento.

Tutti i fondi raccolti nel corso di Friuli Doc e durante la serata benefica saranno utilizzati per la ricostruzione della casa di riposo di Mortegliano, gravemente danneggiata dalla grandine lo scorso 24 luglio.

Il Vice Sindaco e Assessore alle attività produttive e Turismo Alessandro Venanzi ha commentato: “Come Comune di Udine siamo stati molto felici di accogliere la proposta della Pro Loco di Zompicchia, che già nel 2017 si era impegnata per Amatrice a scopo benefico. Friuli Doc – continua il Vice Sindaco – pone la città di Udine al centro del territorio regionale, perciò non vediamo migliore occasione per dare spazio a iniziative solidali come questa”.

All’iniziativa ha voluto aderire anche Marco Cecchini, gestore della Casa della Contadinanza, che ha organizzato per lunedì sera un evento su invito, Friuli Off, il cui ricavato andrà ad aggiungersi a quanto già raccolto nel corso della quattro giorni di Friuli Doc.