Friuli Doc: programma eventi serali

Come ogni appuntamento di Friuli DOC che si rispetti, anche in questa 29esima edizione non mancheranno gli spettacoli musicali e di intrattenimento per il pubblico. Si inizia giovedì 7 settembre con l’originale spettacolo di danza moderna e urbana organizzato da Broadway Dance, A.s.d. che organizza corsi di danza, laboratori di composizione coreografica e prepara per l’esame di ammissione a prestigiose scuole di ballo come il Teatro alla Scala e il Teatro dell’Opera di Roma. Venerdì 8 settembre sarà la volta di “Divina – 80 voglia di ’90 2000” con le interpretazioni dei più popolari successi musicali degli ultimi cinquant’anni di musica. Non ha bisogno di presentazioni Jerry Calà che con la sua band proporrà “50 anni di libidine Concert-Show” tour che ha toccato diverse città e che nel titolo chiosa uno dei suoi motti più noti. Il concert-show di sabato 9 settembre ripercorre cinquant’anni di carriera attraverso la selezione di canzoni e momenti comici con gag e intrattenimento per il pubblico. Domenica 10 settembre Friuli DOC chiuderà l’edizione 2023 con ben tre spettacoli: il Cabaret a cura di PromoTurismoFVG ela performance musicale dal vivo “Live set, con musica funky/pop – by Cilio”. Cilio, noto per la sua abilità nel fondere i generi presenterà un mix esplosivo di musica funky e pop. Dulcis in fundo, Leo Gassmann, giovane cantautore italiano, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, vincitore al Festival di Sanremo Nuove Proposte 2020 ed ex concorrente di XFactor, noto anche per le iniziative a sostegno delle vittime di bullismo e cyberbullismo. Leo dalle 21:00 in Piazza Libertà saluterà in bellezza questa edizione di Friuli DOC per dare appuntamento all’anno prossimo.

SPETTACOLI DI FRIULI DOC

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Galà sotto le stelle

Spettacolo di danza moderna e urbana a cura dello studio A.s.d Broadway Dance di Udine sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani

VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Divina – 80 voglia di ’90 2000

Divertimento con le cover dei più grandi successi dagli anni ’80 ad oggi.

SABATO 9 SETTEMBRE 2023

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Jerry Calà – 50 anni di libidine Concert-Show

L’artista accompagnato dalla sua band reinterpreta il suo leggendario repertorio

alternando momenti di spettacolo musicale a gag esilaranti.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

ore 18.00 – Piazza 1° Maggio

SPETTACOLO

Cabaret

A cura di PromoTurismoFVG

ore 19.00 – Piazza Libertà

CONCERTO

Live set, con musica funky/pop – by Cilio

La sua musica è garanzia di freschezza ed energia in grado di fondere vari generi musicali

ore 21.00 – Piazza Libertà

SPETTACOLO

Gran concerto finale con Leo Gassmann

Giovane cantautore italiano concorrente di XFactor

e vincitore al Festival di Sanremo Nuove Proposte 2020