Sbaracco Summer Edition sabato 2 settembre 2023

Sono 129 le adesioni allo Sbaracco Summer Edition 2023, in programma in provincia di Udine sabato 2 settembre. Peril “fuoritutto” del commercio, con capi in sconto fino all’80%, sarà tra l’altro una prima volta estiva in tutta la regione con data unica. Sono 13 i comuni in cui i clienti potranno trovare lo Sbaracco: oltre a Udine anche Torreano di Martignacco con il Città Fiera, Lignano, San Daniele, Ragogna, Tarvisio, Tolmezzo, Villa Santina, Latisana, Codroipo, Porpetto, Gemona e Moggio.

Il capoluogo, con 42 adesioni, fa la parte del leone, ma anche in altre realtà si viaggia in doppia cifra. «Un’adesione decisamente soddisfacente – commenta il presidente di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon – che fa ben sperare nella replica del successo dell’appuntamento invernale. In questa occasione con la collaborazione di Lignano Sabbiadoro Gestioni e con il patrocinio di alcune amministrazioni comunali, continuiamo con una formula che unisce montagna e mare, capoluoghi e centri più piccoli, d’intesa tra tutte le territoriali di Confcommercio Federmoda. Visto il periodo – prosegue Tollon –, puntiamo molto, oltre al mercato interno, anche sulla clientela straniera: non a caso è in programma una promozione dell’evento in Austria, Germania e Slovenia, mercati che spesso raggiungono il nostro territorio per gli acquisti moda. A Lignano ci sarà pure la sorpresa per i turisti, che vedranno gli stand fuori dai negozi stile mercatino degli affari. Una giornata – conclude Tollon – per rendere gli acquisti divertenti e soprattutto convenienti». «Una piacevole novità per Lignano – aggiunge il presidente della Lisagest Manuel Rodeano – e un’occasione ghiotta per i nostri turisti in un periodo della stagione in cui la città è ancora gremita».

Puoi trovare lo Sbaracco a: