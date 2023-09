Fulminacci arriva a Padova col suo nuovo tour. 24 aprile 2024

A distanza di due anni dal suo ultimo tour indoor, il giovane cantautore romano FULMINACCI annuncia il suo grande ritorno dal vivo nel 2024 con una serie di date imperdibili: tra queste, l’appuntamento al Gran Teatro Geox di Padova del 24 aprile, l’unico nel Triveneto!

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 13 di oggi 13 settembre su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati.

Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano, che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica. Nel 2019, con il suo disco d’esordio “La vita veramente”, vince la Targa Tenco per la categoria Opera Prima e nel 2021, a soli 23 anni, è tra i big della 71esima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Santa Marinella”. Risultati che certificano il talento cristallino di un artista che a tratti, per la sensibilità della sua penna, ricorda un giovane Francesco De Gregori, ma che al tempo stesso è perfettamente calato nella sua epoca e coerente con i nostri tempi.

Nell’attesa dei concerti della prossima primavera, Fulminacci decide di regalarci nuova musica, pubblicando il prossimo venerdì, 15 settembre, “FILIPPO LEROY” (Maciste Dischi/Artist First), il suo nuovo singolo. L’artista continua ad esaminare e analizzare il rapporto tra le persone nell’era della sovraesposizione, ma d’altronde “Tutta la verità, è solo una stupida bugia, beato chi non la sa”.

“Io sono veramente così o sto solo imitando l’idea che ho di me, o il modo in cui qualcun’altro mi desidera e mi disegna? E soprattutto, quale di queste opzioni è quella giusta? Nel testo di ‘Filippo Leroy’ non ci sono risposte, ma una continua alternanza tra autocelebrazione e relativismo pessimista.”

BIO

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato oro). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nei primi mesi del 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù” e “Simile”.

Foto: Filiberto Signorello