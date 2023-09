Scopriamo insieme gli elementi di un set di bussole

Hai acquistato una chiave a cricchetto e adesso vorresti comprare anche un set di bussole per poterla usare su elementi di fissaggio diversi. Magari hai anche guardato su Internet, oppure in qualche negozio specializzato, ma non hai potuto decidere quali modelli fanno per te.

Se questa situazione ti suona familiare, continua a leggere questo articolo! Qui di seguito troverai delle informazioni utili sui set di chiavi a bussole che potranno aiutarti nella scelta di quello più adatto alle tue esigenze!

Le bussole in dettaglio

Non è un caso che la chiave a cricchetto venga chiamata anche “chiave a bussole”; senza questi piccoli innesti in metallo, infatti, lo strumento sarebbe completamente inutilizzabile perché non sarebbe in grado né di collegarsi all’elemento di fissaggio, né di trasmettergli il movimento.

Tutti gli elementi che trovi all’interno di un set bussole hanno la stessa forma: sono dei piccoli cilindri metallici formati da due parti. La parte posteriore presenta un foro quadrato che permette al dispositivo di agganciarsi al cricchetto della chiave.

La parte anteriore, invece, è un cilindro vuoto con le pareti interne esagonali o dodecagonali (in seguito vedremo da differenza tra queste due possibilità). Questa è la zona che permette alla bussola di “avvolgere” la testa del dado o del bullone e di farla girare in un senso o nell’altro quando muoviamo la chiave.

Gli innesti in un set di bussole sono tutti uguali a un primo sguardo, ma differiscono principalmente per due caratteristiche: il profilo e la dimensione. Vediamole nel dettaglio!

Occhio al profilo quando scegli un set di bussole

Come abbiamo appena visto, la parola “profilo” si riferisce alla forma che hanno le pareti interne del cilindro vuoto delle bussole che va a posizionarsi sopra gli elementi di fissaggio, oppure, in alcuni casi, a inserirsi all’interno delle fessure che caratterizzano alcuni modelli di viti.

Il modello più comune di bussole è quello con il profilo esagonale che riflette esattamente la forma della testa di dadi e bulloni. Una volta inserito, l’elemento di fissaggio e la bussola combaciano perfettamente. Questo consente di avere una presa maggiore e quindi di poter impiegare una forza di torsione maggiore, senza doversi preoccupare di spanare qualcosa.

Poco fa abbiamo anche scoperto che esistono anche bussole con profilo dodecagonale, cioè a 12 lati, chiamate anche bussole bi-esagonali. Queste sono caratterizzate da un’aderenza minore sull’elemento di fissaggio (le facce del profilo e della testa non combaciano), però permettono di farlo girare su sé stesso con movimenti meno ampi e risultano quindi ottimali per quando si lavora in spazi ristretti.

Alcuni set di bussole propongono anche innesti Super Lock (esagonali) e Spline-drive (dodecagonali). Senza entrare troppo nel dettaglio, questi due profili servono per consentire la serratura estrema dell’elemento di fissaggio. Per farlo, hanno degli spigoli piatti in cui si “incastrano” gli angoli di dadi e bulloni.

Infine, nei set di bussole più ricchi è possibile anche trovare l’unico modello di innesto che non assomiglia visivamente a tutte le altre: le Torx. Queste bussole sembrano piuttosto delle punte di cacciavite e servono per serrare o allentare le viti.

La dimensione

Fai attenzione! Quando si parla di “dimensione” in riferimento a un set di bussole non ci si riferisce alla lunghezza degli innesti, ma alla grandezza dell’attacco quadrato posto nella parte posteriore che viene espressa in pollici (unità di misura americana).

Gli innesti più comuni che si trovano nei set di bussole sono quelli 1/2 che hanno dimensioni da 8 a 32 mm.

Le bussole più grandi sono quelle 3/4 e vanno dai 19 ai 46 mm. Quelle più piccole, invece, sono le bussole 1/4 che hanno una dimensione che va da 4 a 14 mm.

Queste sono le tre misure che si trovano più spesso all’interno dei set di bussole, ma ne esistono anche altre che servono per svolgere compiti più specifici, ad esempio la riparazione di biciclette elettriche o di altri mezzi di trasporto con elementi di fissaggio di dimensioni non standard.