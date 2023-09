Nei Suoni dei Luoghi a Nova Gorica 14 settembre e Udine 15 settembre

Prosegue nell’ambito del festival Nei Suoni dei Luoghi il ciclo di concerti transfrontalieri in avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura. Giovedì 14 settembre (inizio alle 20.00) riflettori accesi sulla suggestiva venue del Castello di Kromberk di Nova Gorica, teatro del concerto che, come per gli altri appuntamenti del ciclo, vedrà protagonisti musicisti italiani e sloveni. Per l’occasione le giovani musiciste slovene Rebeka Dobravec (pianoforte) e Tara Korica (violoncello), saranno affiancate dagli italiani Hanna Schmidt (violino), Riccardo Penzo (violino) e Christian Iacuzzi (clarinetto), per presentare al pubblico un programma con musiche di Haydn, Mozart e Beethoven. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica, è a ingresso libero. Dalle ore 18.30 ci sarà anche la possibilità di partecipare alla visita guidata al Castello, dimora storica di fine XVI secolo. Prenotazione obbligatoria per la visita scrivendo a [email protected]. Il calendario completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it.

Il programma settimanale della 25° edizione di Nei Suoni dei Luoghi non si ferma qui. Venerdì 15 settembre nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Udine (località Paderno), con inizio alle 21.00, si svolgerà il concerto dal titolo “Attraverso le Stagioni, il mondo naturale del canto”. Protagoniste due giovani promesse britanniche della musica classica, la soprano Milly Atkinson e la pianista Abhisri Chaudhuri. Le due emozioneranno il pubblico con un programma di musiche di Chausson, Debussy, Delius, Mozart, Ligeti, Mendelssohn, Respighi, Say, Strauss. Il concerto è a ingresso libero. Il Programma completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it.

VERSO GO! 2025 – 14 settembre

Ultimo appuntamento in Slovenia del circuito dedicato all’avvicinamento a Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Per questo concerto i docenti Gloria Campaner, Valentina Danelon e Klemen Hvala hanno preparato gli studenti selezionati unendo due giovani musiciste slovene a tre giovani musicisti italiani per proporre un programma musicale che li vedrà interpretare alcuni brani dei compositori classici più famosi della storia della musica.

ATTRAVERSO LE STAGIONI, IL MONDO NATURALE NEL CANTO – 15 settembre

Un programma bucolico e ricco, che restituisce attraverso la musica e la poesia dei testi alcune vivacità proprie dell’universo naturale, come il canto degli uccelli, le atmosfere del mattino e dei notturni, i giardini in fiore, i prati verdi. Gli autori di questi straordinari microcosmi spaziano sia a livello temporale che geografico: dalla Francia di Debussy e Chausson alla Germania di Mendelssohn e Strauss, dal Settecento di Mozart al contemporaneo Fazil Say, senza dimenticare un omaggio a Ligeti nel centenario della sua nascita. Una ricchezza eterogenea di musiche straordinarie, che riflettono di rimando l’importante necessità di proteggere il prezioso ambiente che abitiamo.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi sabato 23 settembre con The NuVoices Project, in concerto a Martignacco. Info su www.neisuonideiluoghi.it .

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.