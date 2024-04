FUNERAL HOME con la coppia PORETTI-CRISTOFORI giovedì a CASARSA

Si può scrivere una commedia divertente il cui tema principale è la morte? La risposta è sì e lo dimostreranno Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, autori e interpreti di Funeral Home. La pièce sarà nuovamente ospite del Circuito ERT – dopo le due date da tutto esaurito della scorsa stagione – giovedì 18 aprile alle 20.45 al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Lo spettacolo chiude il cartellone 23/24 di Casarsa e sostituisce la serata con Luigi Lo Cascio non andata in scena lo scorso 11 aprile. La regia è di Marco Zoppello di Stivalaccio Teatro.

In Funeral Home una coppia di anziani si sta recando a un funerale. Lei è tutta in ghingheri, tailleur e gioielli, lui è un misto tra abito da cerimonia e gita fuori porta. Lei vuole andare, arrivare presto, mentre lui non ne ha la benché minima voglia. Sono Rita e Ambrogio. Viste le premesse il litigio è d’obbligo ed è un litigio tipico degli anziani: feroce ma anche molto tenero. In realtà, dopo essersele dette di santa ragione su qualsiasi argomento, avrebbero anche il tempo di rendere omaggio alla salma che è nella stanza accanto. Ma, nemmeno a dirlo, Ambrogio non ne vuole sapere perché la morte lo terrorizza, come solo sa terrorizzare gli anziani; anzi, non ne vorrebbe proprio parlare. Rita invece ne vuole parlare, eccome! Proprio come ne parlano gli anziani: curiosi, intimoriti, rassegnati e speranzosi. Trascorreranno un’ora e mezza, lui a sfuggire dalla realtà e lei a cercare di riportarcelo. Un inseguimento follemente divertente e poetico per affrontare con ironia il tema della morte. Informazioni al sito ertfvg.it, prevendite online su ertfvg.vivaticket.it