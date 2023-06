GAZZELLE in concerto a Padova l’8 marzo 2024

A pochi giorni dal suo entusiasmante primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma di venerdì scorso, GAZZELLE annuncia un tour nei palazzetti per il prossimo anno: l’unica tappa in Triveneto sarà quella alla Kioene Arena di Padova l’8 marzo 2024!



I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di oggi lunedì 12 giugno su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i circuiti autorizzati.

Un concerto memorabile, denso di emozioni, quello che ha visto Gazzelle protagonista venerdì 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore ha consacrato il suo sogno nella sua città, riuscendo a trasformare il boato e i cori di uno stadio in un concerto intimo dove poter scambiare parole ed emozioni a stretto contatto con il pubblico, come ai suoi esordi nei club. Con lui sul palco a sorpresa alcuni amici e colleghi: Marco Mengoni, Ligabue, Mara Sattei, Mobrici, Fulminacci. A poche ore da questo grande traguardo, ecco che torna a sorprendere il suo pubblico, annunciando il tour nei palasport “DENTRO X SEMPRE”!

Gazzelle scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” e “OK”, certificati doppio platino, e “MEGASUPERBATTITO” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat. thasup e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma”, “Belva”, “Fottuta Canzone”, “Però” e “IDEM”(certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

Foto: Leonardo Mirabilia