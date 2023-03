Domenica 5 marzo, giorno di nascita di Giambattista Tiepolo

Tutto pronto per la prima edizione della manifestazione “I luoghi dei Tiepolo in festa”: un ricco programma di eventi che culminerà domenica 5 marzo, nel giorno in cui a Venezia nel 1696 nasceva Giambattista Tiepolo. L’iniziativa è della Rete dei luoghi dei Tiepolo, che raggruppa i principali siti che conservano opere di Giambattista e dei due figli Giandomenico e Lorenzo, e prevede una settimana di eventi in Veneto, nel Miranese, “Terra dei Tiepolo”, e in molte altre località di quattro province, in Friuli Venezia Giulia e in Germania.

Il calendario, consultabile su www.tiepolo.eu, comprende diciassette proposte tra concerti, visite guidate, conferenze e attività didattiche che da venerdì 3 marzo faranno scoprire e apprezzare le opere dei Tiepolo in modo originale e coinvolgente con l’aiuto di esperti e artisti. Undici i luoghi che hanno aderito all’iniziativa: Biadene di Montebelluna, Este, Massanzago, Mira, Mirano, Monteviale, Piove di Sacco e Stra in Veneto, Udine in Friuli Venezia Giulia e Würzburg in Baviera. “I luoghi dei Tiepolo in festa” è un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella cultura del Settecento rappresentati con impareggiabile maestria nelle opere di questi grandi pittori conosciuti in tutto il mondo.

Dichiara Alberto Sbrogiò, coordinatore della rete e ideatore dell’iniziativa: “Vorremmo che questa proposta diventasse un appuntamento annuale per celebrare le bellezze che i Tiepolo ci hanno lasciato in eredità e farle conoscere ai cittadini, ma anche promuoverle come fattore di attrazione culturale e turistica di livello internazionale”. Aggiunge Francesca Scatto, presidente della VI Commissione della Regione Veneto che si occupa di cultura, turismo, formazione, lavoro e sport: “Non posso che salutare con entusiasmo questo progetto che valorizzerà i territori dei comuni coinvolti. Vorrei leggerlo come l’auspicato connubio tra turismo culturale e valorizzazione del patrimonio del Veneto e do fin d’ora la mia disponibilità ad una più ampia collaborazione per svilupparlo”.

La rete dei luoghi dei Tiepolo è un gruppo di soggetti pubblici e privati che collaborano con l’obiettivo di valorizzare l’eredità artistica dei Tiepolo attraverso attività di carattere culturale e promuovendo dei percorsi turistico-culturali sulle orme degli artisti veneziani. Attraverso il coinvolgimento di luoghi che conservano le opere dei Tiepolo in Italia e in Europa, la rete ha l’ambizione di candidarsi a itinerario culturale al Consiglio d’Europa.

I LUOGHI DEI TEPOLO IN FESTA

Programma



Venerdì 3 marzo 2023

MIRA (VE)

Dalle ore 16.00 alle 17.30 – Biglietto € 9

VISITE GUIDATA CON REALTA’ AUMENTATA

Ore 18.00 – ingresso libero su prenotazione

TIEPOLO FRESCANTE IN VILLA

Conferenza di Giandomenico Romanelli

prenotazione all’indirizzo mail [email protected]

Domenica 5 marzo 2023

BIADENE DI MONTEBELLUNA (TV)

ore 10.00 – 12.00 / 14.30-18.30 – ingresso libero

APERTURA STRAORDINARIA CHIESA VECCHIA

A cura del Comitato Chiesa Vecchia

ore 17.00 – ingresso libero

Villa Correr Pisani

IL GIOVANE TIEPOLO

Conferenza del Prof. Giuseppe Pavanello

A cura del Comitato Chiesa Vecchia

In collaborazione con MeVe – Memoriale Veneto Grande Guerra

ESTE (PD)

ore 15.30 – Visita guidata gratuita

ALLA SCOPERTA DEL DUOMO DI S. TECLA E DELLA PALA DEL TIEPOLO

Duomo di Santa Tecla

a cura della Pro Loco di Este, con la collaborazione della Fondazione Irea e il Duomo di S. Tecla

Ore 18.00 – Conferenza

DAL BAROCCO AL TRIONFO DEL ROCOCO’: LUCE E COLORE NELLA PITTURA VENEZIANA DEL ‘700

Con il Prof. Felice Gambarin

Ex Chiesa di San Rocco

Le manifestazioni continueranno tutto il mese di marzo con un concerto conclusivo il 5 aprile 2023. Per maggiori informazioni: www.prolocoeste.com

MIRA (VE)

dalle 16.00 alle 17.40 – ingresso a pagamento

VISITA GUIDATA CON SISTEMI DI REALTA’ AUMENTATA

Villa Leoni

Biglietto: € 9

prenotazione all’indirizzo mail [email protected]

(le visite proseguiranno anche le tre domeniche successive)

MIRANO (VE)

ore 16.30 – ingresso libero

CONCERTO PER I TIEPOLO

– Sinfonia da “L’olimpiade” di A. Vivaldi

– Stabat Mater di Boccherini

Duomo di San Michele Arcangelo

A cura del Comune di Mirano, Parrocchia San Michele Arcangelo, Fondazione Bianchi

MONTEVIALE (VI)

Villa Zileri Motterle

dalle 10.00 alle 16.00 – ingresso a pagamento

INCONTRO RAVVICINATO CON TIEPOLO

Apertura straordinaria del ballatoio per una visita ravvicinata al soffitto del Salone del Piano Nobile.

Quattro gruppi con ingressi ai seguenti orari:

10.00/10.30/11.30 – 14.30/15.00

Intero: € 15 – ridotto: € 8

Aggiunta per visita alla grotta e chiesetta: € 5

PIOVE DI SACCO (PD)

Ore 17.00 – Ingresso libero

AUGURI AL GRANDE TIEPOLO

Visita al Duomo di Piove di Sacco e al Museo Paradiso

Introduzione musicale a cura del musicista Nicholas Nebuloni

STRA (VE)

Museo Nazionale di Villa Pisani

Mattino

ingresso gratuito al museo/attività a pagamento

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER ADULTI E FAMIGLIE CON BAMBINI

sul celebre affresco “La gloria della famiglia Pisani”

A cura di Conserv Art

dalle 14.30 alle 17.00 – ingresso gratuito

MUSICHE PER IL TIEPOLO.

BUON COMPLEANNO TIEPOLO

Intrattenimento musicale nel salone delle feste

in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello e i suoi studenti.



UDINE

10.00 / 11.30 – iniziativa a pagamento

FESTA DI COMPLEANNO IN FAMIGLIA

Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo

10.00 primo ingresso

11.30 secondo ingresso

info: [email protected]tiepolo.it

ore 12.00 – ingresso su invito

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SALA TIEPOLO

Civici Musei di Udine

Castello – Salone del Parlamento

10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00

VISITE GUIDATE E MUSICA

Oratorio B.V. della Purità

10.00 Visita Guidata

11.30 Visite Guidata

13.00 Chiusura

16.00 Visita Guidata

18.00 Concerto Festa in Musica

19.00 Chiusura

info: [email protected]

VICENZA

Visite guidate a pagamento

GIAMBATTISTA E L’ARTE DEL SUBLIME

Villa Valmarana ai Nani

ore 11.00 turno mattutino

ore 15.00 turno pomeridiano

Visite guidate incentrate sull’arte di Giambattista Tiepolo e conclusione con calice di vino

Costo visita guidata: € 20

WÜRZBURG (GERMANIA)

ore 11.00 – ingresso libero

GIAMBATTISTA TIEPOLO – STORIA, NATURA, ORIENTE

Martin von Wagner Museum

Visita guidata ai dipinti (e qualche disegno) del Martin von Wagner Museum

a cura del Prof. Dr. Damian Dombrowski e Aylin Uluçam

Venerdì 10 marzo

MASSANZAGO (PD)

Villa Baglioni, Sala Tiepolo

ore 20.30 – ingresso libero

OMAGGIO A TIEPOLO

Concerto con l’Ensemble Agimus Arte e Musica

con musiche di Vivaldi