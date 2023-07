Gianni Morandi sabato 8 luglio a Villa Manin

Dopo il grandissimo successo del tour nei palazzetti dello sport Gianni Morandi è in partenza con il GO GIANNI GO! ESTATE 2023 che sabato 8 luglio farà tappa nella splendida cornice di Villa Manin (apertura biglietteria ore 17:30, apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 21:00), secondo grande appuntamento dopo il concerto di Lazza. La data è vicina al sold out e gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili online su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Acclamato da un pubblico multigenerazionale, Morandi è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili. A Villa Manin il cantante farà ascoltare ai suoi fan i grandi classici del suo repertorio e le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri tutte le porte e Anna della porta accanto.

Il concerto a Villa Manin sarà una splendida occasione per ripercorrere la sua straordinaria storia artistica, mettendo però in un angolo la nostalgia e anzi attualizzando brani lontani nel tempo, simboli della carriera di uno dei monumenti della musica leggera italiana.

La grande risposta a questo appuntamento conferma come i concerti stiano dando vita alla colonna sonora dell’estate in Friuli-Venezia Giulia, sempre più polo turistico e culturale di riferimento assoluto nel panorama musicale nazionale e internazionale: dal mare dalle date zero a Lignano Sabbiadoro e Trieste, alle montagne del Tarvisiano, passando per il compendio monumentale di Villa Manin. Tanti protagonisti che calcheranno i più importanti palchi della regione fino a settembre.