Giulia Crosara di Trieste è “Miss Telefriuli”

Giulia Crosara diciotto anni di Trieste studentessa al liceo scientifico con la passione della danza latino americana e la recitazione, si è aggiudicata il titolo di “Miss Telefriuli” valido per l’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”.

A consegnare la fascia alla vincitrice “Miss Italia 2023” Francesca Bergesio, ospite della diretta televisiva su Telefriuli che ha dato il via alle selezioni, in Friuli Venezia Giulia, del più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale.

Il verdetto della giuria, dopo le sfilate delle concorrenti in abito elegante e completo sportivo ha premiato con Giulia anche: al secondo posto Gaia Livon di San Giovanni al Natisone (Ud), diciannove anni, studentessa di scienza e cultura del cibo; terza classificata con la fascia di “Miss Framesi”, Bianca De Lorenzo Buffolo di Sacile (Pn), ventunenne, studentessa universitaria in lettere; quarta classificata, Michela Sgorlon, vent’anni, udinese, studentessa di scienza dell’educazione; al quinto posto Federica Zuliani di Campoformido (Ud), diciannove anni studentessa universitaria in scienze politiche; sesta classificata, Jenny Borgobello di Treppo Grande (Ud), venticinque anni, ballerina ed animatrice.

Giulia, Gaia e Bianca sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Ad impreziosire l’evento la presenza di Francesca Bergesio “Miss Italia” in carica che ha colpito il pubblico non solo per la sua bellezza ma anche per l’eleganza e la semplicità; nei camerini si è poi intrattenuta con gli ospiti del programma e con le partecipanti alla selezione.

Piacevole lo spettacolo presentato da Michele Cupitò che, oltre alla presenza della Bergesio, ha visto anche la partecipazione di “Sdrindule”, delle finaliste nazionali di “Miss Italia” Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” che ha recitato un brano in friulano e Lisa Piran “Miss Friuli Venezia Giulia +” che ha presentato un monologo contro la violenza sulle donne; con loro anche le prefinaliste nazionali, Jessica Beno “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia 2023” e Katrina Meneghin “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia 2023”.

L’organizzazione della selezione è stata curata da Telefriuli con l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionalitelefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagineFacebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

FOTO: Valter Parisotto