Motta il 25 luglio in concerto a Gradisca d’Isonzo

Si arricchisce di un nuovo importante evento il calendario della 28a edizione di Onde Mediterranee, festival promosso da Euritmica che porterà a fine luglio, nel suggestivo scenario dell’Arena Castello di Gradisca d’Isonzo (Go), alcuni fra i nomi più importanti del pop e del cantautorato italiano. Dopo l’ufficializzazione dei concerti di Colapesce Dimartino e Fulminacci, il festival annuncia oggi l’arrivo di Motta. Cantautore e polistrumentista pisano amato dal pubblico e celebrato dalla critica, è stato il primo artista a vincere due Targhe Tenco per i suoi primi due album “La fine dei vent’anni” e “Vivere o morire”. Motta porterà a Gradisca d’Isonzo l’unica tappa in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour estivo, il prossimo 25 luglio (inizio ore 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato in collaborazione con Zenit srl, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Per tutte le info su prezzi, abbonamenti e punti vendita visitare il sito www.euritmica.it .

Cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, Motta si avvicina alla musica sin da piccolo. Nel 2016 esordisce come solista con “La Fine dei Vent’Anni”, Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima. Nel 2018 esce il secondo album “Vivere o morire”, (1° posto nella classifica dei vinili più venduti) anch’esso vincitore della Targa Tenco, questa volta per il miglior disco. Ad inizio 2019 partecipa al Festival di Sanremo con “Dov’è l’Italia”, vincendo il premio per il miglior duetto insieme a Nada. A marzo 2020 esce il suo libro “Vivere la musica”, pubblicato da Il Saggiatore, e nel 2021 arriva “Semplice”, il suo terzo album. Nel 2022 torna in tour nei principali club d’Italia, mentre a maggio 2023 torna con nuova musica, pubblicando il brano “Anime Perse”, che annuncia il nuovo tour nei club nel 2023. A giugno dello stesso anno esce “La musica è finita”, primo singolo estratto dall’omonimo nuovo disco di inediti che vedrà la luce a ottobre 2023.

Dopo il live di Motta, il festival entrerà nel vivo venerdì 26 luglio con il concerto del duo Colapesce Dimartino, che porteranno sul palco l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Lux Eterna Beach”. Sabato 27 luglio sarà poi la volta del cantautore Fulminacci, con “Infinito + 1”, concerto anche questo in esclusiva regionale.

MOTTA – 25 luglio, ore 21.30

GRADISCA D’ISONZO (GO) – Arena Castello

Onde Mediterranee, concept Festival che da 28 anni si propone come collettore di eventi musicali, teatrali, letterari, visivi e di creatività tra i più importanti in regione, è ideato e organizzato da Euritmica, e gode del sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia – Cultura e Turismo, Comune di Gradisca d’Isonzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, BCC Staranzano e Villesse, della collaborazione di numerose associazioni del territorio, oltre a rientrare nel programma di avvicinamento a GO!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura.