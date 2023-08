Gli ARTICOLO 31 infiammano il Festival di Majano. Le FOTO

Oltre 4000 persone sono accorse ieri sera al Festival di Majano per l’attesa reunion ufficiale del duo simbolo del rap italiano, J-Ax e Dj Jad, gli Articolo 31. Leggende viventi di questo genere musicale, capaci di segnare due decenni di musica e cultura underground del nostro paese, gli Articolo sono stati protagonisti ieri sera di un concerto di quasi due ore che ha entusiasmato il pubblico presente per una serata che resterà a lungo nella memoria del festival. Dopo il dj set di Vlady, che ha scaldato a dovere il pubblico, il live del duo è iniziato a tutta energia, snocciolando una prima parte di scaletta con pezzi dei primi anni Novanta, tra cui le applauditissime hit “Gente che spera” e “Fumkytarro”. Il concerto è salito poi di intensità con i classici simbolo della band, canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni come “2030”, ”Domani”, “Tranqui Funky”, “Italiano medio”, “Spirale ovale” e la cantatissima “Ohi Maria”. Pezzi più contemporanei hanno contraddistinto il finale con “Maria Salvador”, il singolo del momento “Disco Paradise” e “Un bel viaggio”, portata dal duo all’ultimo Festival di Sanremo. Il 63° Festival di Majano si avvia al termine, fra i grandi appuntamenti degli ultimi giorni troviamo il concerto di Gabry Ponte del 14 agosto e il Grande Finale Pirotecnico della notte di Ferragosto.

