Gogol Bordello: le star del gypsy punk a Palmanova sabato 9 luglio

Dopo il successo del concertone di Zucchero, nuovo appuntamento a Palmanova, città patrimonio dell’Umanità Unesco, con la rassegna Estate di Stelle. Domani, sabato 9 luglio, sul palco di Piazza Grande saliranno i Gogol Bordello, band icona mondiale del genere gypsy punk, pronti a scatenare il pubblico per l’unica data nel Nordest del loro “Roaring Tour”. La serata vedrà anche l’opening act della band folk rock friulana Dalyrium Bay. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Udine (così come l’ingresso), dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 con via alla musica dalle 20.30 con l’opening act dei Dalyrium Bay. A seguire il concerto dei Gogol Bordello, info su www.azalea.it .

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati. La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane, gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock, il tutto con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. Questi elementi essenziali fanno dei Gogol Bordello una perfetta macchina musicale da “concerti” e questo aspetto li ha resi una delle band più originali degli ultimi 20 anni, con una storia altrettanto particolare: di origini diverse (est europee, asiatiche) i membri della band si conoscono nelle strade di New York durante gli anni ‘90, nel giro di pochi anni affinano la loro idea musicale, la loro formula di punk gitano si presenta al mondo con l’ep “East Infection” e poi con il loro primo disco “Gypsy Punks: Underdog World Strike“, l’album che li ha portati alla celebrità internazionale: da allora hanno pubblicato l’album “Super Taranta“, “Trans Continental” e fino ad arrivare al loro ultimo disco in studio “Seekers and Finders” del 2017.

I Dalyrium Bay, band folk rock, si formano in Friuli Venezia Giulia nel 2017. Il genere proposto dai Dalyrium Bay spazia all’interno di tutti gli stili classici, etnici e folkloristici (come samba, swing, waltz, mazurka), mescolando i ritmi più intensi e movimentati con sonorità rock e surf nel tentativo di costruire un genere nuovo, energico e intenso che porti le persone a ballare.

GOGOL BORDELLO

“Roaring Tour 2022”

Opening act DALYRIUM BAY

Sabato 9 luglio 2022

“ESTATE DI STELLE” – PALMANOVA (Udine), Piazza Grande

ORARI

Ore 19.00 apertura biglietteria (Borgo Udine)

Ore 19.30 apertura porte

Ore 20.30 opening act

A seguire GOGOL BORDELLO live