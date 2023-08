Goran Bregovic al Festival di Majano. 8 agosto 2023

Il balkan party dell’estate del Nordest è al Festival di Majano con la serata evento dedicata agli appassionati di questo genere musicale ma non solo, che vedrà protagonista l’icona mondiale Goran Bregovic. Assieme alla sua fedele Wedding and Funeral Band, il musicista e compositore serbo scatenerà il pubblico dell’area concerti del festival con il suo stile e energia unici domani, martedì 8 agosto 2023. Ad impreziosire l’evento ci sarà l’esibizione in apertura del fenomenale trombettista Eusebio Martinelli assieme alla Gipsy Orkestar, da anni fra i più importanti rappresentanti del balkan italiano. Ibiglietti per l’evento sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria domani dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle19.30, opening act dalle 20.40 e a seguire Goran Brebovic live. Tutte le info su www.promajano.it.

Lo show che Goran Bregovi? porterà sul palco di Majano sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico italiano un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – il cui virtuosismo ci ricorda che nei Balcani la musica è suonata in versione “turbo folk”. Compositore contemporaneo, musicista tradizionale o rock star, non ha dovuto scegliere – ha combinato tutto per inventare una musica che è allo stesso tempo universale e assolutamente sua. Bregovic porta in sé il melting pot che ha caratterizzato tutto il suo lavoro. Con la radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel XXI secolo, le composizioni di Goran Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock, dando vita ad una musica che ci sembra istintivamente di riconoscere e alla quale il nostro corpo difficilmente sa resistere.

Tutto da ballare anche il nuovo progetto ideato e realizzato da Eusebio Martinelli, fra i più importanti trombettisti italiani che ha collaborato con Negramaro, Demo Morselli Big Band, Modena City Ramblers, Vinicio Capossela, e dalla “Gipsy Orkestar”, che presenteranno a Majano il nuovo album “Sbam!”, che segna la ripartenza del gruppo dopo gli anni della pandemia. Per Martinelli e la sua band, essere Gipsy prescinde dal genere musicale, significa tenere fede ad uno spirito di movimento, avventura ed emozione in ogni circostanza, anche durante i periodi bui. Il centro gravitazionale di questo progetto sono da sempre i concerti, l’energia del live, il contatto con le persone e l’annullamento di ogni barriera fra palcoscenico e pubblico.

Nella serata del festival musica per tutti anche sul second stage di Piazza Italia, con l’esibizione alle 19.00 degli 88 Folli – La band folk più folle d’Italia. Fra i prossimi grandi appuntamenti al festival troviamo i concerti di Articolo 31 (10 agosto), Gabry Ponte (14 agosto) e il Gran Finale Pirotecnico della notte di Ferragosto. Il programma completo suwww.promajano.it .

Il 63° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.