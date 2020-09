Gorizia: ottima partenza per le scuole per l’infanzia

“Siamo molto soddisfatti perché ognuno ha fatto la sua parte con grande senso di responsabilità e tutto è filato liscio. Ottimo inizio”. Il sindaco, Rodolfo Ziberna, così commenta l’aperture delle scuole per l’infanzia avvenuto questa mattina mentre elementari e medie partiranno mercoledì. “Insieme all’assessore ai servizi educativi, Silvana Romano, ho fatto un sopralluogo stamattina, per verificare la situazione e capire se il protocollo anti Covid 19 avesse funzionato bene o se ci fosse stato qualche problema. Siamo rimasti davvero molto soddisfatti perché abbiamo trovato insegnanti molto preparati, genitori sereni e molto collaborativi e bambini con tanta voglia di giocare. Non ci sono stati problemi e il patto di corresponsabilità fra fra famiglie e Comune, in cui si sono definiti ruoli e cose da fare per ognuno, sembra aver funzionato perfettamente. Molto bene”. Il sindaco, ovviamente, è consapevole che, come già accaduto altrove, il possibile caso di contagio potrebbe verificarsi anche nelle scuole goriziane.



“Siamo pronti a qualsiasi evenienza e non ci spaventa questa possibilità, le scuole devono essere riaperte e le famiglie, in particolare i bambini, devono recuperare al più presto il senso della normalità. La scuola è un elemento centrale in questo e la sua riapertura è un grande banco di prova per capire se la nostra società è in grado di convivere con l’epidemia, gestendo le varie problematiche oppure no. Fondamentale, come ho detto, è la collaborazione fra i vari soggetti coinvolti e, per quanto riguarda Gorizia, non posso che ringraziare di cuore tutti coloro, dal personale del Comune ai genitori, da dirigenti, educatori e insegnanti al personale Ata, che hanno dato il massimo per poter riaprire nella massimo sicurezza creando un clima sereno intorno ai ragazzi”.

L’assessore Romano ricorda che sono già aperti i tre nidi di viale Virgilio, via Rocca e via Max Fagiani e le due materne di via Romagna e Corte Sant’Ilario mentre mercoledì apriranno i quattro istituti scolastici che gestiscono elementari e medie. “Il Comune di Gorizia non ha risparmiato su nulla per poter aprire nella massima sicurezza e garantire la qualità di sempre- sottolinea-, abbiamo anche assunto nuovo personale e stipulato nuove convenzioni per ulteriori sanificazioni di autobus e scuole. Finora è andato tutto bene ma voglio lanciare un messaggio che, per quanto riguarda la nostra città è diventato lo slogan dall’inizio dell’epidemia: per qualsiasi problema, chiarimento o segnalazioni si chiami il Comune di Gorizia, anche il sindaco o l’assessore se necessario. In questi momenti l’unico obiettivo deve essere quello di sostenere le famiglie, di non farle sentire sole, cercando di risolvere le eventuali criticità, usando anche il buon senso per superare gli ostacoli”.

Come detto, mercoledì prenderanno il via scuole medie ed elementari, diverse delle quali hanno subito dei lavori di adeguamento per consentire l’ospitalità degli alunni in sicurezza. “E’ stato compiuto un piccolo miracolo- ribadisce l’assessore alle manutenzioni, Francesco Del Sordi- e tutto è stato predisposto affinché le lezioni possano avvenire nella massima sicurezza in ambienti adeguati. Non è stato facile e non lo sarà in futuro ma dobbiamo andare avanti e fare tutto ciò che è possibile per poter ripartire”.