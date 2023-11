Guida Last Minute Per Fare Regali a Capodanno

Siete stati invitati a partecipare a una festa di capodanno e non sapete nemmeno da dove iniziare? Perfetto: questo è l’articolo che fa esattamente al caso vostro. Partecipare all’ultima giornata dell’anno, magari quando si è invitati a casa di amici può essere motivo di ansia perché ci si ritrova compressi in una situazione sociale potenzialmente percepita come scomoda.

Fortunatamente ci sono diverse idee per regali last minute che potranno lasciare stupefatti i tuoi amici e gli altri partecipanti alla festa; ci sono articoli come questo o anche siti completamente specializzati come GiftExperts che creano appositamente contenuti per chi è alla ricerca del regalo perfetto.

Bando alle ciance: andiamo a scoprire quali sono i regali migliori con il quale presentarsi alla porta di chi vi ha invitato a passare il capodanno con loro.

Cosa Non Può Mancare A Capodanno? Una Buona Bottiglia!

C’è qualcosa di più capodannesco (perdonateci il neologismo) di una buona bottiglia? Probabilmente no. In Italia il capodanno è festeggiato intorno all’aspettare in compagnia, magari mangiando, magari facendo altro, il momento della mezzanotte; tra buon cibo e possibilmente anche buon vino.

Solitamente la mezzanotte è festeggiata, oltre che con fuochi di artificio, canti e balli, anche con un bel brindisi; in questo caso procurare a tutti la bottiglia più interessante che c’è in circolazione può essere una maniera ancora più interessante per portare un bel regalo per l’occasione.

Fatevi consigliare da un sommelier o andate in un negozio specializzato in buon vino, parlate descrivete cosa vi piacerebbe comunicare con una bottiglia e al resto ci penserà l’esperienza del professionista in questione! Non dimenticare di aggiungere alla bottiglia anche un bel bigliettino fatto a mano!

L’intramontabile Buono Regalo

Altro tipo di regalo estremamente versatile che può sempre portare a belle sorprese è il, rullo di tamburi, buono regalo! Siete indecisi e non sapete cosa fare? Un buono regalo può rappresentare sempre una soluzione intelligente a cui approcciarsi perché permette di offrire qualsiasi cosa senza dover effettivamente effettuare una scelta che possa configurarsi come tale.

Come scegliere l’erogatore del buono è tutto un altro paio di maniche: è possibile puntare al proprio negozio preferito, è possibile scegliere il negozio sulla base delle preferenze degli organizzatori della festa, è possibile scegliere un negozio con una grande varietà di prodotti.

Migliorare Ulteriormente La Serata? Si Può Fare

Se la serata a cui volete partecipare include una qualche forma di open bar, una cosa intelligente da fare può essere fare il possibile per regalare un bel kit da cocktail, ovvero tutta la strumentazione necessaria per preparare il cocktail perfetto.

Shacker, misurini, ingredienti esotici, alcolici di pregio sono tutto quello che può servire per trasformare il capodanno in un evento più raffinato, in barba al solito vino della casa; il regalo tra le altre cose si potrebbe tranquillamente completare aggiungendo al tutto un bel libro di ricette, con cui andare a scoprire le nuove frontiere del settore invece di starsi a preoccupare dei soliti quattro cocktail che tutti conosciamo.

Il Divertimento Si Può Scoprire Anche a Capodanno

Se avete un gruppo di amici categorizzabile all’interno di quel grande universo geek o nerd, un buon tipo di regalo che si può fare è legato al mondo dei giochi da tavolo.

Calmi: non stiamo parlando dei soliti monopoli e risiko ma di tutto un complesso universo fatto di prodotti molto meno mainstream dei nomi sopracitati, che però possono offrire ore e ore di divertimento sociale, sia in maniera competitiva (ovvero mettendo i giocatori gli uni contro gli altri) che in maniera cooperativa (ovvero obbligando i giocatori a collaborare tra loro).

Per capire quali sono i titoli migliori da acquistare in questo caso è necessario conoscere gli invitati e il loro livello di preparazione. Il nostro consiglio in questo genere di situazioni è comunque molto semplice: puntare sui giochi da tavolo di carattere deduttivo o sulla strategia astratta può essere interessante ma, in generale, è bene scegliere qualcosa che appartenga all’universo dei party gamer per fare contenti tutti.

Giochi semplici per risate assicurate!

Non Lasciare Che La Serata Rimanga Un Ricordo

Un buon esempio di regalo con cui è possibile fare bella figura, e che si configura perfettamente anche eventuale abitudine a lungo termine, è acquistare una polaroid e delle ricariche fotografiche per la stessa.

Passare il corso della serata a scattare foto agli eventi e alle situazioni per poi raccogliere tutto quanto in album a tema può essere molto interessante da fare; in questa maniera è possibile anche regalare l’album a chi ha organizzato l’evento per creare un legame indissolubile tra quello che è successo e voi partecipanti!