Human Nature Live Show, tributo a Michael Jackson domenica 10 dicembre a Udine

Ha calcato i principali palcoscenici mondiali ed è stato definito il miglior spettacolo dedicato al Re del Pop, Michael Jackson: torna più travolgente che mai con un tour nei più prestigiosi teatri europei “Human Nature Live Show”, in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine domenica 10 dicembre 2023 nell’unica data nel Triveneto. I biglietti saranno in vendita da lunedì 16 ottobre alle ore 10:00 online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

“Human Nature Live Show” offre un’esperienza musicale e visiva impeccabile che mostra l’arte e l’universo musicale di Michael Jackson, grazie alla coreografia perfezionata, costumi mozzafiato, un’accurata ricerca di musicisti, ballerini, coriste di talento e un frontman senza eguali che potesse ricreare l’illusione di averlo sul palco, Miguel Concha.

Uno spettacolo di altissima qualità, un progetto musicale coinvolgente, nato oltre 10 anni fa da un emozionante incontro: a Los Angeles, proprio Jonathan “Sugarfoot” Moffett, storico batterista dell’immenso Michael Jackson, consigliò ad Alessandro Sabbatini di creare uno show che trasformasse la sua passione per Michael Jackson in qualcosa di concreto. Così è nato questo progetto che ripropone le performance iconiche di Michael Jackson, rivisitate proprio come il Re del Pop le stava preparando per il suo ultimo grande show “This Is It”.

In “Human Nature” il pubblico ritroverà quello che Michael aveva pensato di mostrare per l’ultima volta. È tutto tranne che un semplice tributo, è un vero e proprio spettacolo dal vivo, dove ogni singolo dettaglio rimane fedele all’originale.

“Human Nature Live Show” è un evento per tutta la famiglia, un vero e proprio spettacolo travolgente, nato da un’amicizia sincera e dalla passione comune per un artista che ha fatto la storia della musica e che non ha mai smesso di far emozionare generazioni intere, esploso grazie all’acclamazione dei fan di tutto il mondo.

HUMAN NATURE LIVE

Michael Jackson Tribute Show

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023, ore 21:00

Prezzo dei biglietti:

Platea gold € 50,00 + dp € 7,50 = € 57,50

Platea numerata € 43,00 + dp € 6,45 = € 49,45

Prima galleria € 39,00 + dp € 5,85 = € 44,85

Seconda galleria € 34,00 + dp € 5,10 = € 39,10

Terza galleria € 30,00 + dp 4,50 = € 34,50