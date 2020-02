I migliori film del 2020 da non perdere

Scopriamo i film di maggior successo usciti nel 2020 e quelli che hanno collezionato più premi all’indomani della cerimonia degli Oscar

Durante la cerimonia degli Oscar, tenutasi nella notte di domenica al Dolby Theatre di Los Angeles, sono stati eletti vincitori molti film che rimarranno impressi nella storia del cinema.

Al giorno d’oggi sono tante le modalità per godere dei grandi capolavori cinematografici e coloro che si sono persi la visione dei migliori titoli del 2020 nelle sale cinematografiche avranno tutto il tempo di recuperare grazie alla avanzata tecnologia degli ultimi anni. Si può infatti approfittare di un lungo viaggio in treno o di una consistente pausa di lavoro per godere di questi capolavori mediante qualsiasi dispositivo elettronico, compreso l’onnipresente smartphone. Questo inseparabile compagno ci consente spesso di divagarci ascoltando della musica con servizi di streaming come Spotify, di divertirci giocando a famosissimi titoli come https://book-of-ra-free.com/it/ e addirittura di rilassarci leggendo libri e articoli online. Allora perché non approfittarne per passare un’ora in compagnia di un buon film? Scopriamo i titoli di maggior successo del 2020 da non perdere assolutamente.

I film più premiati alla cerimonia degli Oscar

Partiamo dalla pellicola che ha ricevuto più premi durante la manifestazione: Parasite. Vincitore di quattro premi Oscar tra cui miglior regia e miglior film, questo capolavoro sudcoreano realizzato dal regista Bong Joon-ho si era già aggiudicato la Palma d’oro a Cannes. Quest’opera originale, a metà tra il thriller e la commedia, racconta la storia di una famiglia composta di quattro membri disoccupati che passa le sue giornate in un seminterrato. La svolta avviene quando gli eventi portano tutti e quattro i componenti a lavorare per la ricca famiglia Park: da questo momento nascono una serie di imprevisti e situazioni anomale che lasceranno gli spettatori senza fiato.

E fra tragedia e commedia si sviluppa anche un altro fantastico film, Joker, diretto da Todd Phillips e interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix, vincitore del premio Oscar come miglior attore protagonista. Il film, vincitore anche del premio per migliore colonna sonora originale, narra la storia di Arthur Fleck, un personaggio piuttosto ambiguo che vive la sua vita nella Gotham City del 1981. Quest’uomo depresso, psicologicamente disturbato e spesso deriso, nutre il sogno di diventare un grande cabarettista. In un crescendo di emozioni si sviluppa la storia di Arthur che parte nel momento in cui l’uomo cerca di guadagnarsi da vivere come clown e sfocia nel delirio estremo che lo porta a trasformarsi nel ribelle e drammatico Joker.

Altri fantastici titoli da non perdere

Gli amanti della musica non potranno perdersi Judy, film musicale e drammatico diretto da Rupert Goold. Il film biografico narra la storia dell’attrice, ballerina e cantante statunitense Judy Garland, interpretata dalla vincitrice dell’Oscar come miglior attrice protagonista Renée Zellweger. Quest’artista, dalla vita tormentata e condita di drammi e amori finiti male regalerà momenti davvero intensi agli spettatori.

Tra i film candidati agli Oscar è impensabile non citare uno dei più discussi, ovvero C’era una volta… a Hollywood della regia di Quentin Tarantino. La pellicola, che ha regalato a Brad Pitt l’Oscar come Migliore Attore non protagonista, è ambientata nel 1969 a Los Angeles. Il film ruota intorno al mondo del cinema in quell’epoca e narra la storia dell’attore Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e del suo attaccatissimo amico, autista e stuntman Cliff Booth (Brad Pitt). La storia di questi due uomini si intreccia con quella del personaggio femminile Sharon Tate per dare vita ad una commedia dai forti toni drammatici. Un film da non perdere in cui l’intreccio di storie e personaggi porta il nome di Quentin Tarantino.

Altri film da non perdere assolutamente sono Storia di un matrimonio, Jojo Rabbit, Piccole Donne e 1917, quest’ultimo diretto da Sam Mendes.

La scelta è vasta e propone tanti titoli per tutti i gusti. Insomma, non ci sono scuse; che sia dal laptop, dal tablet o dallo smartphone, la visione di questi film è imprescindibile. Basta prendersi poco più di un’ora per godere dei migliori capolavori cinematografici del 2020.