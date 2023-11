IDEANATALE in Fiera a Udine. 17-20 novembre 2023

Apre venerdì 17 novembre alle ore 10.00, con stand aperti fino alle 20, l’attesa vetrina dedicata al piacere del regalo natalizio, alle eccellenze del territorio e alla solidarietà: l’inaugurazione con l’Assessore regionale Bini.

Quattro giorni per lasciarsi attrarre dalle proposte di oltre 150 espositori e per partecipare a tanti eventi culturali, enogastronomici, sportivi e solidali.

E’ tutto pronto alla Fiera di Udine per accendere la 34^ edizione di IDEANATALE e per rinnovare il successo di pubblico e commerciale di questa manifestazione che, di fatto, precede e dà il via a tante iniziative e mercatini a tema natalizio. Stand aperti dalle ore 10 del mattino per apprezzare IDEANATALE con la sua “formula magica”, e vincente, che unisce in un unico luogo (la Fiera) gli acquisti, la promozione, la voglia di incontrarsi, la famiglia, la ricerca di qualcosa di diverso, la partecipazione, la collaborazione tra aziende, associazioni, istituzioni e categorie nel tessere un programma di eventi e attività in cui le persone, dai bambini agli adulti, sono coinvolte e si trovano ad essere protagoniste di un’esperienza. Sì, perché IDEANATALE non è solo ricerca e acquisto dei doni da mettere sotto l’albero: è anche partecipazione a qualcosa che non si compra, ma che con semplicità e divertimento contribuisce ad arricchirci, a conoscere e a farci stare meglio.

Ecco perché ad animarsi non saranno solo gli stand degli oltre 150 espositori del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia) dove trovare decorazioni e addobbi natalizi di tutte le forme, alberi di natale, presepi, creazioni dell’artigianato artistico, libri, tessuti, abbigliamento e accessori, coperte e tovagliati, dolci e strenne agroalimentari, oggettistica da regalo, giochi, giocattoli, profumi, candele, essenze naturali e proposte vacanze sulla neve) ma anche le tre aree chiamate : Idea Magica e Idea Libri al padiglione 6 e Idea Golosa al padiglione 7. In questi tre spazi, aperti a tutti, si alterneranno più di 30 eventi gratuiti.

Innanzitutto, per rendere ancor più spumeggiante la manifestazione, quest’anno ci sarà una rassegna tutta da scoprire. Da più di un secolo, gli spumanti sono considerati i vini adatti alla feste. Una qualificata e interessante selezione di “bollicine” della nostra regione, da varietà autoctone o francesi, si potrà trovare nell’area Idea Golosa (pad. 7) dove ogni giorno e per tutta la durata della fiera sarà attivo un banco assaggi per degustare diverse categorie di spumanti made in FVG dal Prosecco alla Ribolla Gialla, spumanti metodo Classico, metodo Charmat o Martinotti e metodo Collavini, prodotti in Friuli Venezia Giulia, fino ai varietali a base Malvasia, Moscato, Schioppettino, Refosco ecc.

Oltre al banco assaggi, vi saranno degustazioni guidate gratuite: a descrivere i vini spumanti spiegando la storia dei vitigni da cui provengono e i metodi di spumantizzazione saràStefano Cosma, direttore responsabile del quadrimestrale italiano Bubble’s Italia e componente delle giurie di assaggio nonché conduttore di masterclass a “Spumantitalia”.

In Idea Golosa non possono mancare gli attori principali della cucina e della tavola delle feste: gli chef dell’Associazione Cuochi Udine e Unione Regionale Cuochi per dimostrare, insegnare (e poi far assaggiare al pubblico) come si preparavano i piatti del Natale di una volta, come si conservavano gli alimenti sotto vetro e anche come si faceva l’albero di Natale. Ma anche showcooking e degustazione dei piatti tipici del territorio dai Cjarsons alla Polente al sugo di San Daniele…

I Cuochi si fanno promotori della solidarietà con una vendita di beneficienza di cesti e articoli natalizi: il ricavato sarà devoluto a Mortegliano per le vittime dei danni del maltempo della scorsa estate.

Nell’area Idea Magica, sabato 18/11 ci sarà l’incontro dedicato alla “Bici Solidale” con la partecipazione di Alessandro Ballan, ultimo campione del Mondo Italiano di ciclismo 2008. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cussigh Bike per illustrare il lavoro fatto in questi anni per la promozione e la diffusione del turismo in bici in F.V.G., coinvolge la Fondazione Autismo FVG onlus alla quale andranno i ricavati dell’asta che prima di Natale metterà in palio due biciclette davvero speciali: una dipinta dall’artista Gianni Borta e l’altra dai ragazzi dell’atelier Autismo FVG. I fondi raccolti saranno destinati alla costruzione del villaggio dedicato a Enzo Cainero.

Si potranno inoltre ascoltare le canzoni e la musica della tradizione natalizia, ma anche storie e spettacoli di giocoleria per bambini con la mascotte Libby di Librilliamo. Per la gioia dei bambini anche lo spettacolo sportivo di cani da salvamento in acqua con l’Associazione Terranova Italia nella giornata di domenica.

Il libro è un regalo “classico” e come tale, pur aprendolo infinite volte, ha sempre qualcosa di nuovo da dire. Al libro, agli autori, agli editori locali e tra loro anche quelli aderenti all’Associazione Editori F.V.G., ai librai e al piacere delle lettura è dedicata la sezione espositiva Idea Libri con l’omonima area eventi dove si alterneranno presentazioni, anche in anteprima, di romanzi e tra questi la biografia dedicata a Federico Tavan, ma anchegialli, storie dei nostri paesaggi montani, racconti e tra questi le esperienze di chi ha reagito con coraggio alla violenza di genere e a questo argomento sono due gli incontri promossi dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine per presentare due libri.

Nell’area Idea Libri si svolgerà l’inaugurazione di IDEANATALE, in programma domani (venerdì 17 novembre), alle 17.00 con l’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e il Presidente della Fiera Antonio Di Piazza e con le autorità dei Comuni di Udine e di Martignacco, Camera di Commercio di Pordenone e Udine e Fondazione Friuli .

Tutti gli eventi sono descritti su www.ideanatale.it

Orari:

Venerdì, sabato e domenica 10.00 – 20.00

Lunedì 10.00 – 19.00

Ingresso € 3.00

I bambini al di sotto del 12 anni entrano gratuitamente

Accesso da ingresso ovest

Per i primi 700 visitatori di ogni giorno, un omaggio da personalizzare in fiera

Alle biglietterie si potrà ricevere il voucher 2×1 per il cinema Città Fiera (fino ad esaurimento buoni disponibili).