Il favoloso mondo di Amelie – Trailer ITA Evento al cinema 11 e 12 Maggio 2021

Guarda Il Nuovo trailer de Il favoloso mondo di Amelie. In occasione dei 20 anni dal debutto al cinema ritorna in sala l’11 e il 12 maggio 2021.

Diretto da: Jean-Pierre Jeunet

Cast: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier, Dominique Pinon, Claude Perron, Maurice Bénichou, Isabelle Nanty, Clothilde Mollet, Claire Maurier e Jamel Debbouze

#IlfavolosomondodiAmelie in uscita In tutti i cinema italiani l’11 e il 12 Maggio 2021.

Amelie è una giovane donna che lavora in un caffè di Montmartre e ama coltivare i piccoli piaceri della vita: andare al cinema, affondare le dita in un sacco di legumi, far rimbalzare i sassi sul Canal Saint-Martin, rompere la crosta della crème brulée con la punta del cucchiaio. Un giorno scopre per caso una vecchia scatola di latta che custodisce i ricordi di un bambino. Amelie capisce di dover trovare il bambino, ormai diventato uomo, per restituirgli la scatola. La ricerca del misterioso proprietario porterà Amelie nella vita di tante nuove persone che grazie a lei troveranno piccole e inaspettate gioie, ma forse la felicità arriverà anche per Amelie quando conoscerà Nino…

