Il rapper Ernia a Monfalcone domenica 20 agosto

Fra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, capace di conquistare pubblico e critica e di fare incetta di dischi di platino e d’oro, Ernia, rapper fra i più amati del momento, sarà la star assoluta del Generation Young Festival, rassegna completamente dedicata ai giovani appassionati di musica che si terrà nei prossimi giorni a Monfalcone. Evento culmine sarà appunto l’unica data in esclusiva regionale del “Tutti hanno paura – Summer Tour 2023”, di Ernia, in programma domenica 20 agosto nella centralissima Piazza della Repubblica, con inizio alle 21.30. Ad impreziosire la serata ci sarà anche l’opening act del cantante Hip HopYane e del rapper Resem Brady – che hanno già fatto da apripista a concerti di artisti del calibro di Guè Pequeno, Madame e Salmo – entrambi provenienti dalla scuderia di B.ent, realtà che si è formata all’interno del panorama musicale locale. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Comune di Monfalcone, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Carigo, e inserito nel calendario di Generation Young Festival, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 18.30. I varchi di accesso all’area concerti saranno da via Battisti e via Sant’Ambrogio. Tutte le info su www.azalea.it .

Continua inarrestabile il successo dell’ultimo album del rapper “Io non ho paura” con una nuova certificazione, ovvero il doppio disco di platino, a cui vanno ad aggiungersi le certificazioni platino per le tracce “Bella fregatura” e “Acqua tonica” e le certificazioni oro per “Buonanotte”, “Il mio nome” e “Parafulmini”. Proprio quest’ultimo singolo, “Parafulmini”, feat. Bresh & Fabri Fibra registra gli oltre 25 milioni di stream totali ed è stabilmente nella top 10 dei brani più suonati dalle radio.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, “Come uccidere un usignolo“ e “68”, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell’attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell’album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: “Gemelli”, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 vede l’uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo “Gemelli Ascendente Milano”. Sul palco di Monfalcone proporrà tutte le sue hit, tra cui “Supercalssico”, “Ferma a guardare”, “Bella fregatura”, fra le tante.

GENERATION YOUNG FESTIVAL

La 1ma edizione del Generation Young Festival inizierà a Monfalcone inizierà già nella serata di sabato 19 agosto (inizio 21.30) con l’evento a ingresso libero2000 MANIA, che racchiude le migliori hits dal 2000 ad oggi in un unico party, una festa dedicata alla musica, allo stile, alle icone e ai più importanti avvenimenti dal 2000 ad oggi.

“Un evento che sta nella genesi di un sogno di questa Amministrazione, che dà spazio ai giovani in ambito culturale e ludico. L’obiettivo è offrire ai giovani opportunità per esprimersi ed essere parte integrante di una comunità e accompagnarli verso il loro futuro, con una visione creata dai giovani per i giovani con un dialogo costante con l’Amministrazione, che ne intercetta le esigenze. Un’occasione che rende ancora una volta Monfalcone punto di riferimento culturale in Regione, dimostrando di essere capace di valorizzare l’intrattenimento verso ogni fascia d’età”. Ha commentato la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint.

“Generation Young Festival vuole essere un punto di riferimento per i ragazzi sul territorio. Nasce dalla condivisione di idee con diverse realtà giovanili e sarà un festival in grado di raccontare uno spaccato del mondo dei giovani, attraverso un format che vedrà due anime: il grande evento e una azione di valorizzazione dei talenti dei ragazzi e delle associazioni”. Ha commentato Il delegato ai Giovani del Comune di Monfalcone, Gabriele Bergantini.

Oltre alla partecipazione di artisti di fama nazionale, il Generation Young Festival prevede il coinvolgimento dei giovani musicisti del territorio attraverso la creazione di un villaggio musicale in cui si esibiranno le nuove proposte selezionate nelle scorse settimane dalla direzione artistica formata dalla cantante Tish per la parte pop, Stema alias Andrea Zante per i dj, Riccardo Civita in arte Yane per l’Hip Hop e Aljosa Gergolet a coordinare il gruppo. Durante il Festival, in via Sant’Ambrogio si esibiranno i cantanti pop, in piazza della Repubblica suoneranno i dj e in piazza Cavour spazio all’Hip hop, il tutto collegato da un percorso immaginario di un ecosistema creativo artistico, con la presenza di associazioni giovanili, installazioni e opere d’arte a cura dell’associazione Attic, per fornire ai giovani, non solo musicisti, un’ulteriore occasione per farsi conoscere.