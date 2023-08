Aurora di Sistiana ammessa alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia 2023”

“Miss Cinema Dr Kleein Friuli Venezia Giulia” è Aurora Lenarduzzi diciotto anni di Sistiana (Ts), studentessa al Liceo Artistico indirizzo Design e Moda con la passione per l’equitazione, sport che pratica a livello agonistico.

Aurora ha conquistato questo titolo che le aprirà le porte delle Prefinali Nazionali dell’ottantaquattresima edizione di “Miss Italia” al termine della trasmissione “Miss In Onda” in diretta su Telefriuli dove si sono presentate diciannove candidate che hanno sfilato in abito elegante e body ufficiale del concorso.

Prossimo appuntamento, venerdì 25 agosto alle ore 21.00 al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro (ingresso gratuito) con la finalissima dove si eleggerà “Miss Friuli Venezia Giulia” in diretta su Telefriuli.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

Foto: Valter Parisotto