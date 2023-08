Continua a crescere il numero dei partecipanti all’Ecotour Carnia 4×4, che il Fuoristrada

Club Tolmezzo, gestisce durante questa stagione estiva in collaborazione con i veicoli di

Nissan Italia e con la regione Friuli Venezia Giulia.

Le gite si sono susseguite con particolare frequenza; complice anche il clima, decisamente

più fresco in alta montagna.

Tra i vari itinerari, i preferiti sono stati quelli a contatto con la natura nelle vallate dei

comuni di Verzegnis, e le “malghe” delle zone di Sauris, nonché le sorgenti del Piave. Tre

itinerari molto diversi tra loro, ma molto apprezzati da turisti di ogni età.

Il Nissan Qasqai E-power è stato messo alla prova ed apprezzato da ogni passeggero che

vi è salito, durante i vari trasferimenti.

Una nota positiva in più, oltre alla bellezza del paesaggio, è stato quindi il comfort di

marcia, su terreni piuttosto impegnativi. Infatti salire su fino alle cime delle Alpi Carniche, è

un’esperienza molto emozionante per chi non ha occasione di farlo spesso; mentre per chi

conduce il Nissan su queste strade con particolare regolarità diventa comunque un motivo

di divertimento.

Durante questa seconda settimana di agosto, alcuni partecipanti all’Ecotour, hanno

raggiunto la Carnia dalla Svizzera, paese in cui sono emigrati tanti anni or sono e con

gusto hanno rivisitato i luoghi di origine della propria famiglia, notando la bellezza del

paesaggio ed i tantissimi cambiamenti che si sono evidenziati rispetto ai racconti dei propri

familiari risalenti ai tempi della guerra.

L’Ecotour è quindi scoperta dei paesaggi, visita alle zone più difficili da raggiungere in

modo tradizionale, ma a bordo di un veicolo Nissan diventa facile ed emozionante.

Ecotour Carnia 4×4 è anche ripercorrere la storia ed i ricordi di chi ha la voglia di arrivare

sino a Tolmezzo e poi salire sui 4×4 attentamente guidati dai soci del Fuoristrada Club

Tolmezzo, la cui esperienza offroad è garantita da tantissimi anni di passione.