Il Trio Acustico Veronica’s Friends si presenta

Il Trio Acustico è nato da un’idea di Veronica (voce) e Francesco (chitarra). I due volevano creare una band ”soft” capace di esibirsi nei contesti più ”intimi” differenziandosi dalle solite cover hard rock e rock che andavano di gran lunga in regione. Entrambi appassionati delle sonorità acustiche della musica folk d’oltreoceano, i due pensano ad una scaletta che vada dai classici del rock anni 70, al pop,

alle sonorità più moderne come Lady Gaga, creando così un repertorio dagli anni 70 ai giorni nostri. Dopo un anno dove il duo si esibisce nei Rifugi alpini e locali più rinomarti della regione, nel gennaio 2024, per un incontro fortuito in una sala prove, entra a far parte della formazione Raffaele (percussioni). Iniziarono e dopo qualche prova a riarrangiare sì i pezzi in chiave acustica ma dove possibile mashupparli (mescolarli) tra loro.

Il Mashup è una composizione che nasce quando dalla base di una canzone il cantante passa ad altri pezzi creando quindi una situazione live originale e divertente sia per chi suona sia per il pubblico che ascolta. Oltre a questa particolare tecnica i pezzi si fanno ancora più originali grazie all’aggiunta di strumenti a fiato (armonica a bocca, Tanto amata dai Bluesman) al posto delle classiche chitarre soliste.

Ne scaturisce così un progetto assolutamente originale e unico. da cui arriva appunto il Grazie a questa originalità nel repertorio inizia un susseguirsi di concerti sia in piccoli contesti sia in situazioni più

grandi come sagre e matrimoni oltre che feste private. Forti di un vasto ed adattabile repertorio composto da 30 canzoni di circa 20 artisti/bands differenti dagli anni 70 ai giorni nostri (repertorio che va

dal grande Bruce Springsteen alle canzoni intime di Lady Gaga, passando per la meravigliosa Sweet Child o mine dei Guns N Roses, ed esaltando il pubblico con Whola Lotta Love dei leggendari Led Zeppelin.) e da alcuni simpatici siparietti per coinvolgere il pubblico, la Band sta riscuotendo sempre più consensi per originalità e simpatia… insomma con la magica voce di Veronica e la sua Band il divertimento è assicurato. Attualmente la band sta preparando un tour al di fuori dei confini nazionali in collaborazione con la Kuzmenko Pr&Events di Oksana Kuzmenko un’agenzia internazionale che si occupa di produzione

eventi e Managment.

Veronica Dessi (voce e chitarra)

Francesco Zoletto (chitarra e blues harp)

Raffaele Bartolini (percussioni)

Info e contatti 3458233852

https://www.facebook.com/verocksandfriends