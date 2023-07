In scena martedì 18 luglio a Udine le marionette dei Piccoli di Podrecca

Martedì 18 luglio va in scena al Teatro Palamostre a Udine alle 18.00 per l’ottava edizione di FESTIL Festival estivo del Litorale diretta da Tommaso Tuzzoli e Federico Bellini, e in collaborazione con Teatro Contatto 41 Estate, uno spettacolo intramontabile, e per tutte le età. Arriva la storica compagnia dei Piccoli di Podrecca, diretti da Barbara Della Polla, che in collaborazione con Ennio Guerrato e con la partecipazione dei marionettisti – oltre alla stessa Barbara Della Polla ed Ennio Guerrato, ci sono Roberta Colacino, Gaia Mencagli, Giada Bigot, Silvia Ponton – ridà vita al “Varietà”, il più amato spettacolo delle marionette di Vittorio Podrecca, che ha raccolto applausi nel mondo intero. “Come and go – Varietà” si lascia ispirare dall’atmosfera che Samuel Beckett ha creato nel suo breve testo Come and go, in cui tre donnine, in una sorta di coreografia che cambia continuamente, si scambiano segreti. Anche i numeri delle marionette saranno legati dal filo rosso di tre donne che con dei giochi appariranno in scena e si alterneranno ai Piccoli di Podrecca. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Il teatro dei Piccoli di Podrecca fu fondato nel 1914 a Roma da Vittorio Podrecca, originario di Cividale del Friuli. La Compagnia, ha riscosso successi e trionfi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, all’Egitto, all’Unione Sovietica, da Londra a Parigi da New York a Buenos Aires, raggiungendo la fama internazionale nel periodo tra le due guerre. La collezione arrivò a contare più di mille marionette, per un repertorio in continuo rinnovamento, incentrato principalmente sulle forme del cabaret e del varietà, così come di brevi opere liriche, fiabe, fino all’elaborazione di opere Shakespeariane. Vittorio Podrecca si avvalse della collaborazione di molti grandi artisti, musicisti e scenografi dell’epoca, quali Ottorino Respighi, Enrico Prampolini, Maria Signorelli, Orio Vergani, Fortunato Depero e raccolse gli applausi di spettatori illustri quali Eleonora Duse, Charlie Chaplin, Arturo Toscanini.

martedì 18 LUGLIO | TEATRO PALAMOSTRE_UDINE

ore 18:00

COME AND GO – Varietà

regia Barbara Della Polla

in collaborazione con Ennio Guerrato

marionettisti Barbara Della Polla, Ennio Guerrato, Roberta Colacino, Gaia Mencagli, Giada Bigot, Silvia Ponton



produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

spettacolo dai 3 ai 93 anni



durata 60 minuti

spettacolo realizzato in collaborazione tra FESTIL e Teatro Contatto 41 Estate