Incendio a San Vito al Tagliamento, I vigili del fuoco salvano un gatto

Fuoco sul tetto di un’abitazione a San Vito al Tagliamento.

È terminato alle 21.40 l’intervento eseguito dai Vigili del fuoco di Pordenone per l’incendio del tetto di un’abitazione a San Vito al Tagliamento (PN).

I Vigili del fuoco sono riusciti a fermare l’incendio ad una sola falda del tetto evitando che il fuoco si propagasse all’intera copertura e all’alloggio sottostante. Dopo aver spento le fiamme e aver messo in sicurezza le parti incendiate i pompieri, che hanno operato per ore sotto il sole cocente ferragostano, hanno provveduto a coprire con un telo la parte del tetto danneggiata dal fuoco.

Temporaneamente inagibili l’appartamento al primo piano e l’attività commerciale al piano stradale, durante le operazioni di verifica post incendio e messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno trovato un gatto nascosto in una stanza dell’alloggio e hanno provveduto a portarlo fuori dall’appartamento, invaso dal fumo, e riconsegnarlo ai padroni. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.