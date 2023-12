Incidente sulla pista di pattinaggio di Udine

Nel pomeriggio di domenica, all’interno della pista di pattinaggio Udine Ice Park, si è verificato un incidente che ha coinvolto un minore. Si tratta di un bimbo nato nel 2014. Dopo essere caduto sulla pista, in quel momento non particolarmente affollata perché appena aperta al pubblico, ha rimediato una ferita da taglio alla mano, a causa dell’impatto con la lama di un pattino di un altro utente della pista. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dal personale presente per la gestione dell’impianto e accompagnato, insieme ai genitori, al Pronto Soccorso di Udine.

La società proprietaria, la Grandi Spettacoli snc, ha una concessione da parte del Comune di Udine e ha immediatamente attivato il protocollo previsto in questi frangenti, accompagnando subito il ferito e attivando il canale dedicato all’assicurazione dell’impianto.

La società verifica in maniera puntuale il numero degli ingressi sulla pista per garantire i numeri della capienza massima e la manutenzione della pista. Tra le regole affisse all’ingresso dell’impianto figurano in maniera chiara alcune norme di comportamento per evitare incidenti: non è possibile fare giochi di gruppo come trenini e catene, non si può circolare in senso contrario a quello di marcia o consumare alimenti e bevande. I bambini sotto i dieci anni hanno l’obbligo di indossare i guanti.

“Dispiace che in un clima di allegria come quello della pista di pattinaggio si sia ferito proprio un bambino” commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Siamo vicini alla famiglia e abbiamo verificato che gli sia stato fornito il massimo supporto possibile. In questi casi può accadere, come in un normale impianto di gioco o sportivo, che si verifichino degli incidenti. Richiamiamo tutti al senso di responsabilità e rispetto reciproco quando accedono all’impianto, tenendo comportamenti che garantiscano la sicurezza propria e degli altri. E’ necessario rispettare le regole di base: mantenere il più possibile le distanze dagli altri pattinatori e tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e al grado di affollamento della pista”.