“Incuintri al Doman”, inno ufficiale del Friuli

“Incuintri al doman” è l’inno ufficiale del Friuli, composizione su testo di Renato Stroili Gurisatti e musica di Valter Sivilotti.

E’ stato selezionato nell’ambito di un concorso promosso dall’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” e dal Messaggero Veneto, in collaborazione con l’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e proclamato vincitore in occasione della Fieste de Patrie dal Friûl, tenutasi a Valvasone Arzene l’8 aprile 2018.

L’Inno doveva richiamare i caratteri principali e particolari del Friuli, in riferimento alla storia, alle tradizioni, all’identità sociale e linguistica di tutta la comunità.

Dopo attenta valutazione da parte di una giuria di esperti – presieduta dal compositore di livello internazionale Azio Corghi e composta dal prof. Marco Maria Tosolini, il prof. Alessio Screm, la prof.ssa Chiara Vidoni e il dott. William Cisilino – “Incuintri al doman” è stato scelto quale inno ufficiale del Friuli. Una composizione in cui, come recita la motivazione della giuria, “la musica e il testo si integrano a vicenda, attraverso una scrittura vocale e strumentale di ampio respiro e di potente slancio canoro”.

Le parole dell’inno

La prima esecuzione dell’inno si è tenuta nel Duomo di Lignano Sabbiadoro, il 6 ottobre 2018.

“Incuintri al doman” è stato eseguito dalla Mitteleuropa Orchestra, diretta dal maestro Marco Guidarini. L’esecuzione vocale è stata assegnata al Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto dal maestro Cristiano dell’Oste.

Prima dell’Inno è stata eseguita la Nona sinfonia di Beethoven, che contiene l’ “Inno alla gioia”, ovvero l’Inno dell’Europa Unita.

In occasione della Festa della Patria del Friuli del 2020, l’ARLeF e l’Istitût Ladin Furlan hanno lanciato un video musicale dell’Inno ufficiale del Friuli, “Incuintri al doman”. Un videoclip di grande fascino in cui, in poco meno di 2 minuti, la Patria friulana appare in tutta la sua bellezza di natura, stagioni, città, borghi e storia, mentre le giovani cantanti di ArteVoce Ensemble (Consuelo Avoledo, Michela Franceschina, Jessica Interdonato e Giulia Polidori) fanno risuonare parole e musiche – riarrangiate per l’occasione dal musicista Geremy Serravalle – che sanno davvero emozionare.

Une produzion Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, in colaborazion cu la ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane / Una produzione Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, con la collaborazione di ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana “Incuintri al Doman”, l’imni uficiâl dal Friûl, intune gnove interpretazion par cure dal côr VocinVolo e dal pianist Alessio Domini, regjistrade li di Vile Gallici Deciani a Montegnà di Cjassà. La regjie e je di Giorgio Milocco. // “Incuintri al Doman”, l’inno ufficiale del Friuli, in una nuova interpretazione realizzata dal coro VocinVolo e dal pianista Alessio Domini, registrata presso Villa Gallici Deciani di Montegnacco di Cassacco. La regia è di Giorgio Milocco.

Il test di/Il testo di “Incuintri al doman” In alt o fradis, / o int di Aquilee, / devant da la Storie, / di front dal doman. / Sin flame ch’e vîf / pes stradis dal mont / sin non di une Patrie / sin fîs dal Friûl. / Scolte o Friûl, / o tiere di libars, / di lenghis e popui / sês cjase di pâs. / Dai secui i paris / nus clamin adun / a fâsi lidrîs di unic destin. / In alt o Friûl, / o Patrie mê sante, / di fuarce e sperance / si viest la tô int. / Un popul sigûr / ch’al cjamine te lûs / incuintri al doman, / incuintri ai siei fîs. In alto o fratelli, / o gente d’Aquileia, / davanti alla Storia, / di fronte al domani. / Siamo fiamma che vive / per le strade del mondo / siamo nome d’una Patria, / siamo figli del Friuli. / Ascolta o Friuli, / o terra di liberi, / di lingue e popoli / sei dimora di pace. / Dai secoli i padri / ci chiamano insieme / a farci radici di un solo destino. / In alto o Friuli, / o Patria mia santa, / di forza e speranza / si veste la tua gente. / Un popolo sicuro / che cammina nella luce / incontro al domani, / incontro ai suoi figli. Progjet finanziât de ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e de Regjon Autonome Friûl-Vignesie Julie / Progetto finanziato dall’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Credits Regjie di/Regia di: Giorgio Milocco Musiche di/Musica di: Valter Sivilotti Peraulis di/Parole di: Renato Stroili Gurisatti Côr/Coro: VocinVolo – Ritmea di Udin/Udine Diretore/Direttrice: Lucia Follador Piano: Alessio Domini Regjistrât e mixât di/Registrazione e mixaggio di: Stefano Amerio li di/presso Artesuono Recording Studios di Cjalavì di Tavagnà/Cavalicco di Tavagnacco Realizât di/Realizzato da: Quasar Corporate Diretôr de fotografie/Direttore della fotografia: Tommaso Balestra