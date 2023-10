Jenny di Lestizza e Lisa di Staranzano alle Finali Nazionali di “Miss Italia”

Nell’accogliente cornice del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano (CS), la commissione tecnica dell’84^ edizione di Miss Italia ha scelto le venti finaliste che si aggiungono alle ragazze già elette nelle selezioni regionali.

Per le finali nazionali di “Miss Italia” in programma a Salsomaggiore dal 7 all’11 novembre, il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato da:

“Miss Friuli Venezia Giulia +” – Lisa Piran scelta dalla commissione tecnica alle Prefinali Nazionali a Corigliano-Rossano (Cs) – 6 ottobre – (ammessa alle Prefinali Nazionali con il titolo regionale di “Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia”assegnato a Cordenons il 27 luglio).

Lisa ha ventidue anni vive a Staranzano (Go); studentessa in lingue e letterature straniere, lavora per un locale dove collabora all’organizzazione di eventi.

“Miss Friuli Venezia Giulia” – Jenny Ferino – eletta al Centro Congressi “Kursaal Riviera Resort” di Lignano Sabbiadoro (Ud) – 25 agosto.

Jenny, diplomata all’Istituto Tecnico Finanza e Marketing (relazioni internazionali), recita in friulano in una compagnia teatrale amatoriale, “I Vanziduins” e pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico. Ha 18 anni e abita a Lestizza (Ud).

Ecco i 20 nomi, in ordine di proclamazione:

Ludovica Tullio | Miss Piemonte +

Elisa Fasoglio | Miss Valle d’Aosta +

Bianca Puddu | Miss Sardegna +

Anastasia Pellegrino | Miss Sicilia +

Lisa Piran | Miss Friuli Venezia Giulia +

Aurora Laguardia | Miss Basilicata +

Elisa Vico | Miss Liguria +

Chiara Viscillo | Miss Puglia +

Veronica Lasagna | Miss Lombardia +

Jasmine D’Aniello | Miss Campania +

Valentina Riedo | Miss Trentino Alto Adige +

Antonella Iaffaldano | Miss Molise +

Vittoria Gasparin | Miss Veneto +

Chiara Clementi | Miss Marche +

Debora Sarti | Miss Toscana +

Giorgia Gjinaj | Miss Abruzzo +

Arianna Pizzoni | Miss Umbria +

Giulia Gerardi | Miss Lazio +

Alice Galante | Miss Emilia Romagna +

Zari Mastruzzo | Miss Calabria +

Le 20 finaliste già elette nelle fasi regionali sono:

Francesca Bergesio | Miss Piemonte

Greta Cugliari | Miss Valle D’Aosta

Alessia Anzioli | Miss Lombardia

Michela Andreatta | Miss Trentino Alto Adige

Jenny Ferino | Miss Friuli Venezia Giulia

Luna Mariasole Meneguzzo | Miss Veneto

Nicole Barbagallo | Miss Liguria

Greta Remorgida | Miss Emilia Romagna

Giada Pieraccini | Miss Toscana

Greta Narcisi | Miss Umbria

Swami Morici | Miss Marche

Chiara Avanzi | Miss Lazio

Siria Di Giacomo | Miss Abruzzo

Martina Di Stefano | Miss Molise

Sofia Viola | Miss Campania

Elena Paciello | Miss Basilicata

Katrin Quaratino | Miss Puglia

Carlotta Caputo | Miss Calabria

Gloria Di Bella | Miss Sicilia

Siria Pozzi | Miss Sardegna