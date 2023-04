Jessica Beno di Trieste è Miss Latisana

Una straordinaria cornice di pubblico ha accolto a Latisana le diciassette concorrenti che si sono date appuntamento in Piazza Indipendenza in occasione della “Festa di Primavera”, per la prima selezione di “Miss Italia 2023” in Friuli Venezia Giulia.

Jessica Beno, diciotto anni di Trieste studentessa all’Istituto Turistico con l’aspirazione di diventare modella e manager si è aggiudicata il titolo di “Miss Latisana”.

Il verdetto della giuria dopo le sfilate delle concorrenti in abito elegante, completi sportivi Givova ed un ulteriore uscita a gruppi, ha premiato con Jessica anche: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Emily Martinuzzi, diciottenne di Latisana cameriera; terza classificata “Miss Framesi” Elena Bianchet, vent’anni di Zoppola (Pn) impiegata presso un’agenzia di pratiche auto; al quarto posto Alice Fiore, diciannovenne studentessa universitaria di storia e filosofia di Monfalcone (Go);quinta classificata Ionelia Cojocaru ventun anni di Sesto al Reghena (Pn) assistente alla poltrona in uno studio dentistico; al sesto posto Vanessa Pigozzo, diciottenne di Casarsa della Delizia (Pn), studentessa di chimica.

Jessica, Emily ed Elena sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Ospiti dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti: Alice Toniutti “Miss Latisana 2022” e già ammessa alle prefinali nazionali di “Miss Italia 2023”, Maria Franceschi “Miss Friuli Venezia Giulia 2022” e Sara Pilla, “Miss Italia Social 2022”, gondoliera e cantautrice veneziana che, nel corso della selezione ha dimostrato le sue doti canore interpretando tra gli appalusi del pubblico due canzoni.

L’organizzazione della selezione è stata curata dal Comune di Latisana, dalla Pro Latisana, dal Consorzio Ambulanti FVG e dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’ottantaquattresima edizione.

Tra le diciassette concorrenti anche tre “Miss Mascotte”, titolo riservato a ragazze non ancora maggiorenni che vogliono comunque iniziare il percorso di selezioni per “Miss Italia” e conquistarsi un posto alle finali regionali nel 2024.

Può partecipare a “Miss Mascotte” chi compie diciotto anni entro il 26 agosto 2024.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 26 agosto 2023) ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionalitelefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagineFacebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

foto: Valter Parisotto