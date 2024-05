Kid Yugi in concerto a Pordenone domenica 11 agosto

Si arricchisce di un nuovo evento il calendario del festival Pordenone Live 2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Dopo il già annunciato concerto di Mr. Rain, in programma il prossimo 18 luglio, a salire sul palco, domenica 11 agosto (inizio alle 21.30), sarà il rapper pugliese Kid Yugi, astro nascente della nuova scena italiana di questo genere, che porterà a Pordenone l’unico concerto del Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour estivo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 01’. Nato e cresciuto a Massafra (TA) inizia a fare rap dalla prima adolescenza ma è solo a febbraio 2022 che pubblica il suo primo singolo “Grammelot” su Spotify. L’artista porta un immaginario moderno ma allo stesso tempo ricercato, contraddistinto da citazioni letterarie e cinematografiche. Ad aprile 2022 inizia a lavorare con Underdog Music e Thaurus Music pubblicando i singoli “Sturm Und Drag“, “Kabuki”, ”King Lear” e “DEM” in collaborazione con Tony Boy e Artie 5ive che ha anticipato la pubblicazione di “The Globe”, il suo primo album ufficiale. Il 2023 è l’anno della svolta per l’artista pugliese, a maggio pubblica un EP in collaborazione con il producer The Night Skinny che riscuote successo nel panorama urban italiano, ma è la collaborazione nel disco “La Divina Commedia” di Tedua a mostrare il talento cristallino di Kid Yugi a tutta Italia. In seguito arriva la collaborazione in “Figlio Unico” con Irama, Rkomi ed Ernia, mentre nell’autunno collabora anche con Noyz Narcos e Salmo nel disco “CVLT”. A gennaio 2024 Kid Yugi pubblica “Paganini”, il primo estratto del suo prossimo disco ufficiale “I nomi del Diavolo”, pubblicato poi il 1° marzo e certificato disco di platino.