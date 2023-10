La Dresden Philharmonic al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. venerdì 6 ottobre

Concerto inaugurale molto atteso quello in programma venerdì 6 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine quando, alle 20.30, saliranno sul palcoscenico la celebrata Dresden Philharmonic con il direttore polacco Krzysztof Urba?sky ela violoncellista austriaca Julia Hagen, giovane e già richiestissima nelle più blasonate sale da concerto del mondo. La Dresden Philharmonic ha inaugurato la sua storia gloriosa nel 1870 legando il proprio nome a quello di memorabili musicisti come Johannes Brahms, Pëtr Il’i? ?ajkovskij, Antonín Dvo?ák, Richard Strauss fino a Erich Kleiber, Carl Schuricht e Kurt Masur. Ad accompagnarla nel primo concerto del nuovo cartellone musicale troveremo come detto l’acclamato direttore Krzysztof Urba?sky, noto per le sue innovative interpretazioni del repertorio classico, e una delle più promettenti violoncelliste del momento, la giovane Julia Hagen, formatasi alla scuola del Mozarteum e poi a Vienna, che esalterà con il suo straordinario talento il sinuoso e languido Concerto per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns. Il programma della serata prevede inoltre in apertura il brano di ampissimo respiro melodico Orawa, omaggio al maestro polacco delle colonne sonore, Wojciech Kilar (amato da Jane Campion, Roman Pola?ski, Andrzej Wajda e Krzysztof Zanussi) e nella parte conclusiva l’appassionata Quarta Sinfonia di ?ajkovskij.

Quello in programma è il primo concerto della Stagione firmata dalla nuova direttrice artistica Musica e Danza Fiorenza Cedolins . “Sono grata a questo Teatro per avermi dato la possibilità di proporre al pubblico molte realtà musicali interessanti a livello nazionale ed europeo – sottolinea Fiorenza Cedolins -. Per questa Stagione ho voluto puntare su contaminazioni fra generi musicali, con programmi che spaziano dai capolavori della classica a brani di autori anche contemporanei, ponendo particolare attenzione a giovani artisti che già si stanno avviando a una carriera di successi e valorizzando le risorse artistiche del territorio. Molte anche le collaborazioni con le più importanti istituzioni musicali della nostra regione, come il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Tieste, FVG Orchestra, il Coro del Friuli Venezia Giulia. Sarà una stagione di scoperta, di talenti e di bellezza, che mi auguro gli spettatori vorranno vivere assieme alle persone amate, con gioia e passione riprendendo così a tessere la meravigliosa tela delle straordinarie, irripetibili emozioni condivise insieme dal vivo”.