La leggenda del rock, Patti Smith, in concerto gratuito a Gorizia

Giovedì 5 ottobre il piazzale della Casa Rossa – ex valico di frontiera fra Gorizia e Nova Gorica che a breve verrà riqualificato – ospiterà l’attesissimo concerto di Patti Smith, icona della musica rock. Durante la sua carriera musicale, di oltre 5 decenni, ha influenzato diverse generazioni di band e artisti e ancora oggi continua a regalare delle performance straordinarie e ad alta intensità.

A scaldare il pubblico, prima dell’arrivo della rockstar americana, suoneranno due band selezionate tra le 70 candidature ricevute: gli Overlaps, band altpop/rock di Pordenone (IT) e gli Imset, rock band slovena di Domžale (SI).

L’evento – gratuito e aperto a tutti – è promosso dal GECT GO, in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl, come parte dei preparativi per GO! 2025. L’apertura dei cancelli è prevista per le 17.30, con l’inizio dei concerti alle ore 18.00.

L’ingresso è garantito fino al raggiungimento della capienza massima della location, ovvero 10 mila persone. Non sono previsti né la prenotazione né alcun biglietto per l’entrata. All’interno dell’area concerti saranno disponibili dei punti di ristoro.

È possibile accedere all’evento tramite il bus navetta gratuito predisposto dal Comune di Gorizia in collaborazione con l’Azienda Provinciale Trasporti – APT Gorizia dalle ore 17:00 alle ore 23:30 con la tratta Via Bolivia – Via Blaserna A/R (con l’interruzione del servizio durante il concerto principale).

Le fermate sono previste presso il parcheggio messo a disposizione dalla CCIAA davanti l’Ente fiera di via della Barca, presso la Stazione ferroviaria (Piazzale Martiri della Libertà), in Corso Italia n. 51/A nei pressi dell’ex Provincia e nel Piazzale Casa Rossa (Via Kugy).

Da Nova Gorica, fino alle 19:40, una corsa in più ogni ora verrà aggiunta alle tratte ordinarie del servizio bus gratuito per raggiungere il luogo del concerto. Inoltre, sarà attivo un autobus aggiuntivo con la tratta Nova Gorica – Rožna Dolina confine (Casa Rossa), con frequenza di ogni mezz’ora dalle 17:00 alle 20:00. Al termine del concerto, da Rožna Dolina sarà attivo un autobus con partenza ogni 20 minuti, fino all’una di notte.

Gli orari del bus navetta sono disponibili anche sul sito del GECT GO www.euro-go.eu

I parcheggi più vicini sono in via Toscolano (parcheggio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dietro all’ex ospedale civile), il parcheggio adiacente alla galleria Bombi (via Giustiniani), il parcheggio all’ospedale generale “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica (Šempeter pri Gorici), Supernova Nova Gorica (Vojkova cesta), in via Kidri?eva ulica (Nova Gorica), il parcheggio davanti e dietro il Comune di Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja) e il parcheggio in Vojkova cesta (Nova Gorica). Potete trovare la mappa con i parcheggi sul sito del GECT GO www.euro-go.eu .

Si invita il pubblico a spostarsi con i mezzi publici gratuiti.

É stata emessa un’ordinanza dalla Polizia Locale sia per assicurare la buona riuscita dell’evento che per garantire la viabilità cittadina. Oltre al Piazzale della Casa Rossa, che è interdetto al traffico dal 29 settembre al 7 ottobre, anche in via Kugy ci sarà il divieto di transito dal 4 al 6 ottobre, mentre in Via Cravos e in Via Blaserna per la sola giornata del 5 ottobre dalle 15:00 in poi.

Si riportano in particolare alcune informazioni relativamente a cosa NON è possibile portare all’interno dell’area concerto.

Bevande e altre sostanze vietate: bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo); bevande alcooliche; bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, ecc…); sostanze stupefacenti.

Non è possibile entrare con alcun animale (nessun genere o taglia), né con biciclette, skateboard, pattini e overboard. Valigie, trolley, borse e zaini sono ammessi solo se di capienza inferiore ai 10 litri.

Ad eccezione delle persone autorizzate non è possibile introdurre: apparecchiature per la registrazione audio/video; macchine fotografiche professionali e semiprofessionali; videocamere, gopro, ipad e tablet; bastoni per selfie e treppiedi; ombrelli e aste; strumenti musicali, trombette da stadio; penne e puntatori laser; droni.

