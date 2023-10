Ale e Franz sabato 3 febbraio 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Ale e & Franz, duo comico fra i più amati dal pubblico, continuano il loro viaggio live nei principali teatri italiani. Saliti alla ribalta nel 1994 con il fortunatissimo programma Zelig, capaci poi di confermare il loro successo non solo in tv, ma anche al cinema e a teatro, il duo sarà protagonista il prossimo sabato 3 febbraio 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio ore 21.00) con “Comincium”, irriverente commedia scritta Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis per la regia di Alberto Ferrari, con la partecipazione di Rossana Carretto e Raffaella Spina.

I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Rieccoci qui. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente. Ricominciamo perché abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza.” Ale & Franz.

Alessandro Besentini e Francesco Villa si incontrano nel 1992 al Centro Teatro Attivo di Milano, dove frequentavano i corsi e i laboratori di formazione professionale, in vista di una carriera nel mondo artistico; il duo Ale & Franz si forma ufficialmente nel 1994. La loro comicità, tra lo stralunato e il surreale, va dalla maschera alla clownerie, dal comico al tragico; nel 2001 hanno vinto il Premio “Satira politica” di Forte dei Marmi. Nel 2014 hanno accompagnato il cantante Enrico Ruggeri nel tour “C’era un tedesco, un francese e un italiano”, in cui Ale ha suonato la chitarra acustica e Franz la tastiera.

È solo dal 1995 che il duo assume la denominazione di Ale & Franz, debuttando nello spettacolo Dalla A alla Z. Da allora è stato per loro un susseguirsi di successi, con partecipazioni a numerosi spettacoli televisivi fra cui, oltre a Zelig, Seven Show, Pippo Chennedy Show, Mai dire Gol e Convenscion. Nel 2007 sono protagonisti del loro primo programma da protagonisti, Buona la prima! su Italia 1, dove recitano a soggetto su suggerimenti estemporanei dei vari ospiti. Nel 2012 partecipano al film per la televisione Area Paradiso con la regia di Diego Abatantuono. Per il cinema, Ale e Franz sono apparsi tra gli altri in La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente, Soap opera e Un fidanzato per mia moglie, oltre a essere stati protagonisti dei film La terza stella e Mi fido di te; inoltre hanno doppiato rispettivamente Alex e Marty nella serie di film Madagascar. Hanno pubblicato i libri E Larry? È morto, È tanto che aspetti? e Ale e Franz live.