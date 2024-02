La memoria delle emozioni. Cinema Visionario, 1 marzo

Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa sociale La Meridiana di Monza e l’Associazione Alzheimer Udine, arriva al Visionario La memoria delle emozioni: l’intenso docufilm di Marco Falorni che raccoglie le voci e le storie dei residenti del Paese Ritrovato, il villaggio alle porte di Monza in cui vivono 64 persone malate di Alzheimer. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° marzo alle 15.00 (biglietti al prezzo speciale di 2,00 euro). Per info, rivolgersi alla cassa del cinema o consultare il sito www.visionario.movie

Ricordiamo che, dopo la proiezione, si aprirà uno spazio di dibattito con Luca Pozzi, educatore professionale del Paese Ritrovato, Iacopo Cancelli, neurologo dell’ASUFC, e Susanna Cardinali, presidente dell’Associazione Alzheimer Udine.

La memoria delle emozioni, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’Alzheimer, stupisce per i racconti dei protagonisti. Le vicende di chi ogni giorno ha a che fare con la malattia e, nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, dimostra un approccio positivo alla vita. Nel documentario sono approfonditi i ritratti di Annamaria, Sante, Angelina, Antonella e di altri residenti del Paese Ritrovato che con la loro grande umanità, le loro esperienze, ci fanno conoscere la loro vita e il loro presente a volte più fragile e complicato, a volte più sereno e divertente.

Otre al racconto in prima persona dei residenti e agli interventi della giornalista Francesca Fialdini con Marco Trabucchi, Giulio Scarpati, Diego Dalla Palma ed Enrico Ruggeri (il videoclip di Dimentico è stato girato proprio al Paese Ritrovato), La memoria delle emozioni presenterà anche le testimonianze dei familiari e delle persone che si prendono cura dei residenti.

La quotidianità delle persone con Alzheimer che vivono al Paese Ritrovato, un progetto che rivoluziona la cultura della cura, è cambiata, è migliorata, e così anche quella dei loro familiari. Il villaggio – una vera e propria cittadina con piazze, vie, cinema, teatro, bar, parrucchieri, negozi, laboratori, orti, giardini – è stato inaugurato nel 2018 per volere della Cooperativa La Meridiana che da oltre 45 anni si occupa di assistere e curare le persone anziane.