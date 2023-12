Le luci di Natale rendono magica una casa a Tavagnacco

Una casa di Tavagnacco capace di attrarre decine di visitatori ogni sera per ammirare le luci e gli addobbi natalizi. Troverete anche un Babbo Natale e una Renna ad aspettarvi mentre intonano delle canzoni natalizie. Sono in tantissimi infatti coloro che a piedi o in macchina si fermano davanti al cancello di questa casa per scattare una foto o registrare un video con il telefonino. Se siete curiosi e volete andare a vederla anche voi vi basterà andare in via Leonardo Da Vinci sulla strada che da Branco va a Tavagnacco all’imbrunire. Impossibile non notarla! Poco distante da questa casa potete ammirarne un’altra, ancora più luminosa e colorata, con uno stile differente.

