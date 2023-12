Lo spettacolo luminoso della “Casa natalizia” a Tavagnacco

A Tavagnacco, proprio di fronte alle Piscine, si trova questa casa completamente addobbata per le feste di Natale. Migliaia di lucine rendono magica l’atmosfera di questa abitazione. In molti dal tardo pomeriggio fino alla notte si recano tra via XXIV Maggio e via Bolzano per ammirare le tantissime decorazioni luminose a forma di persone ed animali. Immancabile il momento per scattare qualche foto ricordo da mandare agli amici o realizzare un breve video. Poco distante da questa casa potete ammirarne un’altra, sempre molto luminosa, ma con uno stile differente.