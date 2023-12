Le statue parlano al Museo Archeologico di Udine

Arte coreutica ad alto livello e all’insegna della solidarietà la 42° edizione del Gala internazionale di danza per la Croce Rossa-Comitato di Udine, promosso dall’Associazione Danza e Balletto: Midnight Raga di Marco Goecke, Kazimir’s Colours di Mauro Bigonzetti, Passion Fruit di Robert Robinson, Left Behind di Fabio Adorisio e una creazione di Massimo Gerardi, Skin Trade, sono alcune novità del programma di questo consueto appuntamento diretto da Elisabetta Ceron, l’8 dicembre al Teatro Nuovo alle 20.45. Parata di stelle che si esibiscono a titolo gratuito per i bambini fragili supportati dalla CRI, occasione per vedere artisti di fama e talenti emergenti, protagonisti di brani inediti, riallestimenti o debutti, virtuosi pas de deux del repertorio ballettistico: Le Corsaire, Diana e Atteone, Il Talismano.

Ritornano al gala la russa Liudmila Konovalova, stella del Wiener Staatsballett, e il brasiliano Flavio Salamanka, Salzburger Landestheaters, interpreti di un estratto da La Bayadére, il Regno delle ombre. A completare il cast 2023 artisti dall’Hungarian National Ballet, Andras Ronai in coppia con Rebecca Storani Teatro dell’Opera di Roma, dallo Stuttgart Ballet, Alicia Garcia Torronteras e Daniele Silingardi (danzatore al quale verrà consegnato il Premio “Giuliana Penzi” per la danza), dalla Compañía Nacional de Danza di Madrid, Elisabetta Formento e Eunsoo Lee, dalla Volksoper di Vienna, Vivian de Britto Schiller e Riccardo Franchi, dallo Staatsballett di Hannover, Rosario Guerra e Louis Steinmetz, dalla National Dance Company Wales,Vito Vidovi?. Accanto a loro i giovani talenti di Luca Masala, direttore de l’Académie Princesse Grace di Monaco, Paloma Livellara Vidart e Tomas Ruao. L’apertura della serata è coordinata da Cinzia Pittia (Adeb), Matilde Ceron (Musik und Kunst Wien), Nastja Bremec e Michal Rynia, direttori della MN Dance Company Slovenia. L’evento è in collaborazione con Comune di Udine, Regione FVG e Chinesport. www.vivaticket.it.