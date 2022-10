L’elite del triathlon mondiale a Lignano Sabbiadoro con Hoka Lignano Triathlon

Lignano Sabbiadoro festeggia il decennale del Triathlon organizzato da TRIevolution Sport Eventi in collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon, con un evento di rilievo mondiale che registra la presenza dei migliori atleti Elite stranieri ed italiani come mai era accaduto prima a Lignano ed in Regione FVG.

Sabato 15 ottobre dalla spiaggia di fronte a Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta alle ore 10.30 partenza gara donne e alle ore 13.00 partenza uomini.

Sono trentotto gli atleti partecipanti che risultano presenti nel Ranking del World Triathlon, la serie A del triathlon, di questi Elite venti sono gli stranieri in gara provenienti da undici paesi: Ungheria, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Inghilterra, USA, Cile, Spagna, Croazia, Serbia e Slovenia

Tra i migliori citiamo: Csongor Lehmann (Ungheria) Campione del mondo U23 nel 2021, 4° ai Campionati Europei di Monaco 2022, vincitore della World Triathlon Cup di Karlovy Vary, Rep. Ceca lo scorso 11 settembre e vincitore del Grand Prix Triathlon proprio a Lignano lo scorso anno; David Castro Fajardo (Spagna) 5° alla World Triathlon Championship Series di Cagliari 2022 vincitore della Europe Triathlon Cup di Quarteira 2021, Campione del mondo di Aquathlon 2021 ad El Anillo – Extremadura (Spagna), Michele Sarzilla (DDS) 8° alla World Triathlon Championship Series di Cagliari 2022, Campione Italiano assoluto di Triathlon Olimpico 2022, Campione Italiano assoluto di Triathlon Sprint 2021 e 8° Campionati Europei di Monaco 2022, Gianluca Pozzatti (707) 7° alla World Triathlon Championship Series di Cagliari 2022 e Campione Italiano assoluto di Triathlon Olimpico 2021, Seth Rider (USA) n. 2 del triathlon USA, medaglia di bronzo al World Triathlon Sprint & Relay Championships Montreal 2022, 2° alla Europe Triathlon Cup di Quarteira (Portogallo) nel 2022, Gaspar Riveros (Cile) vincitore all’Americas Triathlon Cup Salinas 2021 e 5° all’Americas Triathlon Cup di santiago 2021.

Tra le donne parteciperanno invece: Bianca Seregni (Fiamme Oro) 2^ alla World Triathlon Cup di Karlovy Vary, Sara Guerrero Manso (Spagna) Campionessa assoluta spagnola di Triathlon 2022, Petra Kurikova (Rep. Ceca) 1^ alla World Triathlon Cup Pontevedra (Spagna) 2022, 4^ alla Europe Triathlon Premium Cup Holten (Olanda) 2022, Asia Mercatelli (707) 2^ ai Campionati Mondiali Universitari di Triathlon a Maceio (Brasile) 2022, 6^ alla Europe Triathlon Cup Kitzbühel (Austria), Sharon Spimi (Fiamme Oro) 5^ al Europe Triathlon Cup and Mediterranean Championships di Quarteira 2021, Alessia Orla (K3) Campionessa Italiana Triathlon Sprint 2019

E ancora, tra gli stranieri presenti nel World Triathlon Ranking anche Gergely Kiss (Ungheria) Iratxe Arenal Arribas e Raquel Alzaga Criado (Spagna), Gregor Torkar e Jakob Medved (Slovenia), Dejan Popovic (Serbia), Theresa Moser (Austria), Aurelien Jem (Francia), Jimmy Lund, Fynn Batkin e Michael Gar (GBR).

Un parterre di Atleti Elite davvero straordinario che garantirà uno spettacolo sportivo di grandi emozioni per l’altissimo livello tecnico ed agonistico!

Un’occasione davvero preziosa ed unica nel panorama nazionale per far competere giovani triatleti nazionali, in particolare delle categorie Junior e Youth B, in un evento di caratura internazionale accanto ad atleti stranieri che gareggiano ai massimi livelli del World Triathlon.

Giovanni Iermano, Assessore allo Sport del Comune di Lignano Sabbiadoro: “ Siamo onorati come Amministrazione comunale di ospitare un evento così prestigioso che vede la Federazione Italiana Triathlon impegnata in prima linea per portare a Lignano una manifestazione di respiro sempre più internazionale. La presenza di atleti italiani e stranieri di così alto livello sarà un’occasione in più per promuovere la nostra città come location ideale per eventi sportivi di alta qualità che contribuiscano a consolidare l’immagine ed il ruolo di Lignano non solo come cittadina dalla vocazione balneare ma anche come luogo di sport e benessere. Saremo lieti di continuare a sostenere eventi di questo tipo grazie alla collaborazione della FITri, di TRIevolution e di tutte le associazioni locali che contribuiscono fortemente al successo di questa manifestazione.”

Riccardo Giubilei, Presidente Federazione Italiana Triathlon: “Neanche il tempo di riprendere fiato dopo le World Triathlon Championship Series di Cagliari che è già alle porte un altro evento – HOKA Triathlon di Lignano – che sabato vedrà impegnati molti tra i migliori triatleti europei e non solo. Un evento fortemente voluto dalla FITri per permettere ai nostri atleti di competere ad altissimi livelli e voglio ringraziare l’Amministrazione comunale di Lignano per averci accolto in una location che ha già ospitato eventi davvero importanti per la nostra Federazione e nella quale 100 atleti di grande qualità potranno gareggiare con una formula affascinante.”

Michele Parpajola, Presidente ASD TRIevolution Sport Eventi: “Non avevamo modo migliore di festeggiare il decennale delle gare targate TRIevolution a Lignano che riuscire ad organizzare un evento di così alto livello con alcuni tra i migliori atleti del World Triathlon. Ci auguriamo che questa edizione così speciale possa essere l’inizio di un percorso che consolidi Lignano come location di eccellenza, non solo del triathlon nazionale come è stato negli ultimi anni, ma anche del triathlon mondiale.”