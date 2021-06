L’estate di Grado: un calendario ricco di iniziative

Tra giugno e settembre, oltre 60 appuntamenti e Stefan Milenkovic inaugura all’alba del Solstizio, a Barbana, il Festival “Musica a 4 Stelle”

L’estate di Grado sta per partire con un programma davvero ricco di iniziative culturali, tra mostre, rassegne letterarie, musica e spettacoli di grande qualità e per tutti i gusti, che vanno ad aggiungersi ai numerosi eventi promossi dall’assessorato al Turismo. Finalmente, infatti, sarà possibile riproporre anche degli eventi che erano già stati calendarizzati per il 2020, rimandati a causa dell’emergenza sanitaria, e che l’assessorato alla Cultura ha tenuto in serbo per renderli fruibili, appena possibile, in tutta sicurezza.

«Quest’anno abbiamo voluto essere ottimisti, programmando una stagione con eventi e appuntamenti di alto profilo, perchè l’estate non deve servire solo a ricaricare le pile, c’è bisogno anche di nutrire lo spirito e l’intelletto, ora più che mai – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Grado, Sara Polo -. Concerti di musica classica (e non) di grande richiamo sparsi tra Basilica, Isola di Barbana e Parco delle Rose si alterneranno a pomeriggi in riva al mare con scrittori d’eccezione; la Barca delle storie compirà un viaggio in più, vista la grande adesione degli anni scorsi».

«Abbiamo pensato un po’a tutti – prosegue l’assessore Polo -: dall’Operetta al Festival della Canzone Gradese; dal Puppet alle grandi mostre su Dante o sulle nostre bellezze archeologiche; dalla serata rock in diretta live alla radio, alla celebrazione per i 130 anni dalla nascita di Biagio Marin con un pensiero rivolto anche alla compianta professoressa Edda Serra».

PROGRAMMA EVENTI CULTURALI

Festival “Musica a 4 Stelle” a cura dell’associazione culturale Musica Viva

La Rassegna, curata dal direttore artistico Giorgio Tortora, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Grado – Assessorato alla Cultura, e giunta quest’anno alla 38°edizione, costituisce uno dei momenti più qualificati dell’intera offerta turistica gradese che vede nel turismo culturale una storica cifra identificativa premiata, altresì, dalla grande partecipazione di pubblico presente a ogni concerto. Anche per questa edizione il pubblico potrà godere di una serie di concerti di alto livello, alcuni dei quali davvero imperdibili, fra tutti la partecipazione di uno dei più grandi flautisti di ogni tempo, ovvero il leggendario musicista ungherese András Adorján che si esibirà il giorno 8 luglio come special guest nell’ambito del concerto “La Magia dell’Ottavino”, e che – nella stessa serata – presenterà i top leaders di questo strumento musicale, a partire da Nicola Mazzanti, solista per molti anni al Maggio Musicale Fiorentino e grande amico di Grado, a cui ha legato il proprio nome con la 7° edizione dell’“International Piccolo Festival” da lui diretto. Durante il concerto si esibiranno altri solisti dai nomi altisonanti e provenienti dalle più importanti orchestre internazionali: Natalie Schwaabe, Jocelyne Fillion–Kelch,(Germania) Pamela Stahel (Svizzera) Nicole Esposito (USA) con l’orchestra “Accademia Italiana”.

Anche quest’ anno si terrà il tanto atteso “Concerto per il Solstizio d’Estate” (21 giugno) che vedrà esibirsi all’alba, presso l’Isola di Barbana, il celebre violinista Stefan Milenkovich accompagnato dalla “Concordia chamber orchestra”. Il programma scelto per l’occasione sarà le “Quattro Stagioni” di Vivaldi, una delle pagine più suggestive della musica, fiorito da piccoli interventi letterari a cura di Leonardo Tognon, come previsto nello spartito dallo stesso Vivaldi.

Si continuerà il 20 luglio presso la Basilica di Santa Eufemia, con protagonisti due incredibili bambini prodigio, i fratelli Christian e Massimiliano Nese che il destino ha dotato di tali capacità musicali tanto da essere contesi da importantissimi teatri di tutto il mondo fra cui, recentemente, un concerto di gala presso la prestigiosa “Carnegie Hall” di New York. Si passa poi al 28 luglio con una deroga alla radice classica di “Musica a 4 Stelle” con protagonista il quartetto di chitarre “40 Fingers”, un gruppo di virtuosi seguito in rete da milioni di fans. Il concerto/evento si terrà presso il Parco delle Rose e sarà l’unico con un biglietto d’ingresso (prenotazioni su TicketOne – 15 euro).

Il 5 agosto il Festival ritornerà nuovamente presso la Basilica di S. Eufemia dove si potrà ascoltare una delle più importanti violiniste italiane, la bellunese Myriam Dal Don, vincitrice di alcuni dei più prestigiosi concorsi internazionali fra cui “Premio Foyer des Artistes in Campidoglio” e solista con le orchestre dei teatri di Milano, Genova, Trieste, Palermo ecc.

Un doveroso omaggio all’arte di Ennio Morricone verrà tributato il 26 luglio nell’inedito scenario dell’Isola di Barbana con la “Movie chamber orchestra”, composta dai migliori musicisti veneziani specializzati proprio nella registrazione di colonne sonore per il cinema e collegati, ovviamente, alla Mostra del Cinema di Venezia; per poi tributare, il giorno 30 agosto, un nuovo omaggio all’artista gradese, Luciano Facchinetti, sempre presso l’Isola di Barbana.

Anche settembre si presenterà ricco di soprese, in particolare con il “Concerto della Roggia” composto da Giorgio Tortora per la flautista udinese Luisa Sello che lo eseguirà in prima accompagnata dall’Orchestra “Naonis – Donatello” dopo l’anteprima per i 100 anni della prestigiosa società “Amici della Musica” di Udine. Concluderà la rassegna “700 Dante!” un doveroso omaggio al Sommo Poeta nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla Regione FVG, dove le voci di Maria Francesca Arcidiacono e Mario Milosa si intersecheranno a suggestivi interventi musicali del violoncellista Antonio Galligioni e del pianista Andrea Gallo. Entrambi questi ultimi due appuntamenti di terranno presso la Basilica S. Eufemia.

I concerti in programma in Basilica Sant’Eufemia prevedono posti limitati (135 persone).

“Musica a 4 Stelle” si preannuncia, anche quest’anno, come una delle manifestazioni più interessanti del panorama regionale, grazie al determinante contributo del Comune di Grado, della Regione FVG e della Fondazione “Carigo” di Gorizia.

GIUGNO

fino al 20 giugno

Casa della Musica

MOSTRA OMINI E MESTIERI

a cura dell’associazione Grado Isola del Sole

ingresso libero

orari di apertura:

venerdì ore 17.30-21.30

sabato e domenica ore 11.00-13.00 e 18.00-21.30

venerdì 11 giugno

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

I PENULTIMI. L’EPOPEA DEI MINATORI FRIULANI IN BELGIO

PRODUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE I PAPU

STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 12 giugno

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

I PENULTIMI. L’EPOPEA DEI MINATORI FRIULANI IN BELGIO

PRODUZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE I PAPU

STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 19 giugno

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

DA BALLA A DALLA

progetto di Massimo Licinio

scritto e cantato da Dario Ballantini

RECUPERO STAGIONE DI PROSA 2019/2020

domenica 20 giugno

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

DA BALLA A DALLA

progetto di Massimo Licinio

scritto e cantato da Dario Ballantini

RECUPERO STAGIONE DI PROSA 2019/2020

lunedì 21 giugno

ore 6.00 Isola di Barbana

Musica a 4 Stelle CONCERTO PER IL SOLSTIZIO D’ESTATE

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi

violino solista: Stefan Milenkovich

con Concordia Chamber Orchestra

Letture a cura di Leonardo Tognon

ingresso su prenotazione: [email protected]

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO A 4 MANI PER ORGANO

Riccardo Cossi, Michela Sabadin organisti

musiche di De Grassi, Mendelssohn, Hesse

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

venerdì 25 giugno

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

DON CHISCIOTTE TRAGICOMMEDIA DELL’ARTE

PRODUZIONE: STIVALACCIO TEATRO/TEATRO STABILE DEL VENETO

STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 26 giugno

ore 20.15 Auditorium B. Marin

VIA MARCHESINI, 31

DON CHISCIOTTE TRAGICOMMEDIA DELL’ARTE

PRODUZIONE: STIVALACCIO TEATRO/TEATRO STABILE DEL VENETO

STAGIONE DI PROSA 2021

martedì 29 giugno

ore 18.30 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

BIAGIO MARIN: A 130 ANNI DALLA NASCITA

Consegna del premio alla carriera “B. Marin” a Giovanni Tesio

Vetrine Cinema Cristallo

Mostra Moda ARTE MARE MITOS

dal 30 giugno al 12 luglio

LUGLIO

venerdì 2 luglio

ore 19.00 Casa della Musica inaugurazione mostra archeologico-etnografica “Un mare di risorse”

promossa nell’ambito del Progetto “Un mare di risorse”,

sfruttamento dell’ambiente marino nell’alto Adriatico tra archeologia ed

etnografia” finanziato dalla Regione FVG.

Da venerdì 2 luglio a domenica 15 agosto

aperta tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30

IINGRESSO LIBERO

ore 18.00 Velarium della Spiaggia principale GIT

LIBRI & AUTORI A GRADO

Andrea Maggi Conta sul tuo cuore

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

DA MARTEDÌ 6 LUGLIO A SABATO 10 LUGLIO

Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

7 th International Piccolo Festival

a cura dell’Associazione Culturale Musica Viva

direttore generale: Giorgio Tortora

martedì 6 luglio

LA BARCA DELLE STORIE 2021

DURANTE, PER GLI AMICI DANTE

IN VIAGGIO CON DANTE fino all’Isola di Barbana andata e ritorno!

Dal racconto di Dante fino ad entrare nella sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e penombre. Percorreremo con Dante un tratto del suo cammino, non troppo… quanto basta per svelarci la grandezza della sua opera immortale.

Obbligatoria la prenotazione massimo 57 posti disponibili a viaggio.

Partenza dal Molo Imbarcadero per Barbana (Riva Slataper) alle ore 17.30 ritrovo, partenza ore 18.00 e rientro verso le 20.00.

Costo euro 10.00 a persona.

Età consigliata dai 5 anni agli 11 anni.

info e prenotazioni

Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00-12.00

lun / mar / mer / ven 16.30-19.30

[email protected]

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia Musica a 4 Stelle LA MAGIA DELL’OTTAVINO

solisti: Natalie Schwaabe, Pamela Stahel,

Jocelyne Fillion-Kelch, Nicole Esposito, Nicola Mazzanti

musiche di: A. Vivaldi, Genin, J.Hydn, G. de Frumiere, A.Vivaldi, G.Donizetti, F. Chopin

con la partecipazione straordinaria di András Adorján, Luisa Sello e Antonio Galligioni **

Orchestra Accademia Italiana direttore: Giorgio Tortora

ingresso libero (capienza norme anti covid 130 persone)

** In collaborazione con Gli Amici della Musica di Udine

LIBRI & AUTORI A GRADO

ore 18.00 Velarium della spiaggia principale GIT

Omaggio musicale a Morricone con la presentazione del libro Morricone di Maurizio Baroni e brani celebri da film eseguiti da Mauro Maur alla tromba e Francoise de Clossey al piano.

martedì 13 luglio

ore 21.00 arena parco delle rose

A tutto Musica! con Stefania Seculin e Mathia Neglia, Eleonora Lana al pianoforte

Associazione Internazionale dell’Operetta FVG

LIBRI & AUTORI A GRADO

Velarium della spiaggia principale GIT ore 18.00

Paolo Crepet Oltre la tempesta Mondadori lo intervista Franco Del Campo

giovedì 15 luglio

Velarium della spiaggia principale GIT ORE 18.00

LIBRI & AUTORI A GRADO

Paola Calvetti Le rivali Mondadori la intervista Margherita Reguitti

ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

IN MEDIO STAT VIRUS Dall’instant theatre al distant theatre con Enrico Bertolino

STAGIONE DI PROSA 2021

LIBRI & AUTORI A GRADO

ore 18.00 Velarium della spiaggia principale GIT

Ilaria Tuti Figlia della cenere Longanesi la intervista Elena Commessatti

Ore 21.00 arena parco delle rose

Rock History: i 100 minuti del rock

In viaggio nel tempo alla scoperta di miti e leggende tra storie e verità



ore 20.15 Auditorium B. Marin, via Marchesini n. 31

IN MEDIO STAT VIRUS Dall’instant theatre al distant theatre con Enrico Bertolino

STAGIONE DI PROSA 2021

sabato 17 – martedì 27 luglio

serale Cinema Cristallo e arena Parco delle Rose

Grado jazz e Jazz Portraits Mostra fotografica

Info e prenotazioni: www.euritmica.it

sabato 17 luglio

Cinema Cristallo

Jazz Portraits Mostra fotografica di GRADO JAZZ: inaugurazione ore 18.00

martedì 20 luglio

LA BARCA DELLE STORIE 2021

NELLA SELVA OSCURA IN VIAGGIO CON DANTE fino all’Isola di Barbana andata e ritorno!

Dal racconto di Dante fino ad entrare nella sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e penombre. Percorreremo con Dante un tratto del suo cammino, non troppo… quanto basta per svelarci la grandezza della sua opera immortale.

Obbligatoria la prenotazione massimo 57 posti disponibili a viaggio.

Partenza dal Molo Imbarcadero per Barbana (Riva Slataper) alle ore 17.30 ritrovo, partenza ore 18.00 e rientro verso le 20.00.

Costo euro 10.00 a persona.

Età consigliata dai 5 anni agli 11 anni.

info e prenotazioni: Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00-12.00

lun / mar / mer / ven 16.30-19.30

[email protected]

ore 21.00 Basilica di S.Eufemia

Musica a 4 Stelle

Christian Pio Nese – ottavino

Massimiliano Nese – trombone

Noemi Carotenuto – pianoforte

musiche di S. Briccialdi, S.Vernjk, G.Tortora, G. Nese

Giovedì 22 luglio

ore 18.00 Velarium della Spiaggia principale GIT

LIBRI & AUTORI A GRADO

Stefano Zecchi Anime nascoste romanzo Mondadori

ore 21.00 Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO DI MUSICA SACRA

Gruppo Vocale Gocce D’Armonia di Marostica, organo: Michele Bravin

musiche di da Palestrina, Monteverdi, Tallis, De Grassi

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

venerdì 23 luglio

ore 18.00 Velarium della Spiaggia principale GIT

LIBRI & AUTORI A GRADO

Antonio Caprarica Elisabetta. Regina per sempre Sperling & Kupfer

lunedì 26 luglio

serale arena parco delle rose

Serata per i 130 Anni della nascita del poeta Biagio Marin e ricordo della prof.ssa Edda Serra

martedì 27 luglio

ore 18.00 Velarium della spiaggia principale GIT

LIBRI & AUTORI A GRADO

Enrico Vanzina Una giornata di nebbia a Milano Harper Collins lo intervista Pier Paolo Polesini

mercoledì 28 luglio

ore 21.00 arena parco delle rose

40 FINGERS Musica a 4 Stelle

Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori e Marco Steffè

ingresso unico 15.00 euro (prevendita ticketonline)

venerdì 30 luglio

ore 21.00 arena parco delle rose

34° edizione SEMIFINALE DI PERCOTO CANTA 2021 serata musicale

Con Niccolò Agliardi e Petra Magoni in giuria

sabato 31 luglio

serale arena parco delle rose

FESTIVAL CANZONE GRADESE

AGOSTO

domenica 1 agosto

ore 18.00 Cinema Cristallo

inaugurazione MOSTRA INFERNO: OLTRE L’ABISSO a cura di MV Eventi

da domenica 1 agosto a domenica 5 settembre

aperta tutti i giorni con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.30

ingresso libero

lunedì 2 agosto

ore 21.00 arena parco delle rose

Una sola passione, l’Operetta con Maria Giovanna Michelini e Andrea Binetti, Corrado Gulin al pianoforte

Associazione Internazionale dell’Operetta FVG

mercoledì 4 agosto

Ore 21.00 arena parco delle rose

RockRevolution: the Night Live Talk Show

la trasmissione di RaiRadio Uno FVG

con Gabriele Medeot ospiti musica e interviste

giovedì 5 agosto

ore 21.00 Basilica di S.Eufemia

Musica a 4 Stelle

Myriam Dal Don – violino

Enrico Pompili – pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, J.S. Bach

ingresso libero

venerdì 6 agosto

Diecimillanta Festival diffuso della letteratura per l’infanzia – 10 anni di Crescere Leggendo

giugno / settembre 2021

dalle 10.30 alle 12.00 Incontro in collegamento on-line dalla Biblioteca civica “Falco Marin”, Grado

DIECIMILLANTA IDEE PER ADULTI CURIOSI

Sabina Stavro | Editoriale Scienza

LAMPI DI GENIO E DONNE NELLA SCIENZA

Collane editoriali biografiche raccontate da chi le ha create

Alice Maddalozzo Della Puppa | Libreria Baobab (Porcia)

VIVERE TRA LE PAGINE

Viaggio tra i libri che narrano storie di vita

Giulia Cane | Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia

STORIE DI FILM: SCINTILLE AL CINEMA

info e prenotazioni

Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00-12.00

lun / mar / mer / ven 16.30-19.30

[email protected]

sabato 7 agosto

Diecimillanta Festival diffuso della letteratura per l’infanzia – 10 anni di Crescere Leggendo

giugno / settembre 2021

Campo Patriarca Elia, Grado dalle 20.45 alle 22.00

Con 0432 associazione culturale

BUON COMPLEANNO GIGETTA E GIGETTO!

Festa lampo per i 10 anni di Crescere Leggendo

Damatrà onlus

1,2,3… FUOCO!

Narrazione in cuffia. All’alba dell’umanità, in cerca di scintille…

età consigliata dai 6 anni

con prenotazione fino a esaurimento posti

in caso di pioggia l’incontro si svolgerà al chiuso

info e prenotazioni

Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00-12.00

lun / mar / mer / ven 16.30-19.30

[email protected]

martedì 10 agosto

LA BARCA DELLE STORIE 2021

A RIVEDER LE STELLE IN VIAGGIO CON DANTE fino all’Isola di Barbana andata e ritorno!

Dal racconto di Dante fino ad entrare nella sua Commedia, in un viaggio fatto di incontri e penombre. Percorreremo con Dante un tratto del suo cammino, non troppo… quanto basta per svelarci la grandezza della sua opera immortale.

Obbligatoria la prenotazione massimo 57 posti disponibili a viaggio.

Partenza dal Molo Imbarcadero per Barbana (Riva Slataper) alle ore 17.30 ritrovo, partenza ore 18.00 e rientro verso le 20.00.

Costo euro 10.00 a persona.

Età consigliata dai 5 anni agli 11 anni.

info e prenotazioni: Biblioteca civica “Falco Marin” 0431 / 82630

da mar a sab 9.00-12.00

lun / mar / mer / ven 16.30-19.30

[email protected]

ore 10.00 Isola di Barbana Santuario della Vergine Maria

IL PARADISO Concerti per Dante

Donne ch’avete intelletto d’amore

Concerto dei DRAMSAM. Saranno proposti canti dei Trovatori e dell’Amor Cortese, e canti a tema devozionale ascrivibile al repertorio laudistico. Il concerto è un evento della Rassegna di arte contemporanea TAKE CARE OF YOURSELF. (partenza traghetto ore 9.30)

lunedì 23 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL

martedì 24 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL

mercoledì 25 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL

giovedì 26 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL

ore 18: 00 Isola di Barbana

Musica a 4 Stelle

PER UN PUGNO DI DOLLARI Omaggio a Ennio Morricone

Movie Chamber Orchestra – interventi a cura di Leonardo Tognon

ingresso libero

venerdì 27 agosto

Varie Location

PUPPET FESTIVAL

sabato 28 agosto

Casa della Musica

FESTIVAL MARAVEE FOLLE – Convivio alla finestra

Inaugurazione sabato 28 agosto alle ore 19.00.

Fino al 26 settembre con orario 19.30-22.30 (chiuso il lunedì)

FESTIVAL MARAVEE FOLLE

Vetrine Cinema Cristallo: installazione fotografica. Inaugurazione sabato 11 settembre 2021 ore 18.30.

Fino al 3 ottobre 2021

lunedì 30 agosto

ore 18.00 Isola di Barbana

Musica a 4 Stelle LUCIANO FACCHINETTI SPECIAL SHOW

Le più belle canzoni di un musicista visionario

ingresso libero

SETTEMBRE

giovedì 2 settembre

Basilica di S.Eufemia ore 21.00

Musica a 4 Stelle CONCERTO DELLA ROGGIA

flauto solista: Luisa Sello

orchestra Naonis – Donatello ensemble

direttore: Giorgio Tortora

musiche di: A. Vivaldi, S.Barber, K. Konnisberg, G. Tortora

ingresso libero

martedì 7 settembre

ore 20.00 Basilica di Sant’Eufemia

CONCERTO

a cura dell’associazione Corale Città di Grado

giovedì 9 settembre

ore 21.00 Basilica di S.Eufemia

Musica a 4 Stelle 700 DANTE!

nell’ambito delle manifestazioni celebrative del Sommo Poeta

voci recitanti: Maria Francesca Arcidiacono; Mario Milosa

violoncello: Antonio Galligioni – pianoforte Achille Gallo

musiche di Percy, Dragust, Feljnger

ingresso libero

domenica 12 settembre

Isola di Barbana ore 18,00

Musica a 4 Stelle Ester Pavlic- arpa

Gorizia Guitar orchestra

Direttore: Claudio Liviero

Musiche di Haendel, P. van der Staak, A. Vivaldi

ingresso libero