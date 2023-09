Levante al Teatro di Udine domenica 19 maggio 2024

Levante, cantautrice e scrittrice siciliana amatissima dal pubblico, considerata fra le poche artiste nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop, è pronta a salire sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, domenica 19 maggio 2024.

I biglietti saranno in vendita da venerdì 29 settembre 2023 – ore 16:00 su Ticketone.it, Vivaticket.com, in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo un lungo tour estivo ieri è arrivato il coronamento di 10 anni di carriera con il concerto all’Arena di Verona, scenario perfetto per rappresentare concettualmente e con l’ineguagliabile carica che la contraddistingue, l’immaginario del nuovo album “Opera futura” che nel 2024 continuerà il suo viaggio con questo nuovo tour. I brani del nuovo album e le hit che hanno caratterizzato 10 anni di carriera prenderanno vita nei principali teatri del nostro Paese.

Levante ha pubblicato a febbraio il suo nuovo album che contiene, oltre a “Vivo”, il brano presentato al Festival di Sanremo, anche “Leggera” e altri 8 brani che parlano di vita con un inedito sguardo rivolto al futuro e attraverso le diverse sensazioni vissute dalla cantautrice negli ultimi anni.

Leggera, colonna sonora del film ROMANTICHE di Pilar Fogliati è presente anche in una nuova ed emozionante versione acustica.

Claudia Lagona è Levante, cantautrice e scrittrice siciliana. Nel 2014 registra “Manuale distruzione“, il suo primo disco, che esordisce nella top ten degli album più venduti in Italia. Il secondo lavoro è “Abbi cura di te“, da cui vengono estratti, oltre al brano omonimo, i singoli “Ciao per sempre“, “Finché morte non ci separi” e “Le lacrime non macchiano“. A giugno del 2015 Claudia dà il via all’Abbi Cura Di Te Tour che comincia al Miami Festival di Milano. La tournée la porta in quasi trenta città italiane. Nel 2017 esce il singolo “Non me ne frega niente“, che anticipa l’album di inediti “Nel caos di stanze stupefacenti“. All’interno del disco è presente anche un duetto con Max Gazzè, intitolato “Pezzo di me“. Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta al concerto del 1° Maggio, viene reso noto che Levante sarà una dei quattro giudici dell’undicesima edizione italiana di X Factor. Partecipa ben figurando Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Tikibombom“. A luglio 2020 esce il singolo inedito “Sirene”, seguito a settembre da Vertigine assieme ad Altarboy. Nel maggio 2021 è stata la volta del singolo “Dall’alba al tramonto”, mentre a giugno ha pubblicato il romanzo “E questo cuore non mente”.

Levante nel 2023 torna al Festival di Sanremo con il brano “Vivo”, primo inedito del nuovo album “Opera Futura” uscito il 17 febbraio.

LEVANTE

Live nei Teatri

Domenica 19 maggio 2024

UDINE – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi

PLATEA GOLD: € 55,00 + dp

PLATEA NUMERATA: € 50,00 + dp

PRIMA GALLERIA: € 45,00 + dp

SECONDA GALLERIA: € 40,00 + € dp

TERZA GALLERIA: € 35,00 + dp

foto: Kimberley Ross