I ragazzi dell’Atletica Malignani Libertas Udine confermano la serie Silver

La squadra di atletica più forte della regione è dell’Atletica Malignani. Lo ha sancito il campionato regionale societario che si è disputato a Pordenone il fine settimana appena concluso. La competizione come di consueto somma le prestazioni dei singoli atleti in un ranking finale che premia le singole società. L’Atletica Malignani grazie alla super performance della squadra maschile, capace di 12211 punti e 14 punteggi, vince la prima edizione del campionato regionale di società e accede di diritto alla finale SILVER, qualificandosi con cospicuo anticipo per le nazionali di Bergamo del 10 e 11 giugno.

La squadra femminile si attesta terza, alle spalle dell’Atletica Brugnera Friulintagli e Trieste Atletica.

“Volevamo chiudere subito il discorso della qualificazione per la finale nazionale” piega il direttore tecnico Andrea Alterio, che prosegue “E ci siamo anche tolti la soddisfazione di arrivare davanti al team Friulintagli che partecipa, sin dall’anno scorso alla serie ORO. Noi faremo di tutto per raggiungerli”.

A trascinare il gruppo udinese sei primi posti assoluti ma soprattutto il tasso tecnico di alcuni risultati visti sul campo di via San Vito. In primis il quarto posto nei 1500 metri di Agostino Nicosia con 3’47″10, suo personal best che vale ben 948 punti alla causa. Compie ampiamente il suo dovere anche il capitano Matteo Spanu che nei 3000 siepi, distanza meno consona alle sue qualità, piazza un terzo posto con 9’12″16 e 905 punti, arrivando anche terzo nei 5.000 metri.

Punti fermi anche dai lanci: Vattolo (63.72), Feruglio (57.76) e Tavano (54.16) si guadagnano oro, argento e bronzo nel martello mentre Saccomano fa man bassa con la doppietta nel disco (53.68) e nel peso (15.99).

Numeri pesantissimi anche dalla staffetta 4×100, terza con 42.47, dalla 4×400, sempre bronzo con 3.21.88, oltre che dal secondo posto nei 110 ostacoli di Simone Coren (15.24), al bronzo nella stessa gara di Jacopo Campiutti (15.41). Contribuiscono egregiamente alla causa anche l’oro nel giro di pista per Andrea Chiarvesio con 49.30, oltre che da un buon primo posto nei 400 ostacoli di Federico Rossi (55.39) che arriva anche terzo nei 100 piani con 11.05.

Exploit infine per Giacomo Medeossi, oro nel giavellotto con 61.24. Il campione italiano di decathlon Alberto Nonino arriva secondo nell’asta con 4.30.

“Nonostante la stagione sia appena cominciata, sono soddisfatto per la condizione dimostrata dai nostri atleti. E’ il segno che si sta lavorando bene” continua Alterio. “Fra i risultati maschili oltre ai nostri big vorrei mettere in evidenza anche quello di Federico Rossi, che per esigenze di maglia si è cimentato per la prima volta nei 400 ostacoli guadagnandosi l’oro. Abbiamo dimostrato grande attaccamento e spirito di squadra. Attitudine evidenziata anche dal settore femminile dove al di là delle prestazioni singole le staffette e il settore degli ostacoli ci stanno regalando soddisfazioni. Oltre la conferma di Cabai nel peso, abbiamo ottimi segnali sia da Battistoni che nei 400h è andata a un decimo dal suo personale (1’04″48) sia del fondo con Del Pino che nei 5.000 si è migliorata di parecchi secondi”.